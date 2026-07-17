Дистанционный контроль стал реальностью: Пермский край масштабировал систему надзора за людьми

В Пермском крае расширяют систему дистанционного мониторинга пациентов с помощью роботизированного голосового сервиса. Сейчас технологию внедрили в 44 больницах, подведомственных региональному минздраву, а наблюдение за людьми ведут 449 терапевтов.

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Все права защищены Женщины-врачи заполняют медицинские документы в кабинете

Сервис работает как автоматический помощник врача: робот звонит пациенту несколько раз в день. В систему включают людей с сахарным диабетом, артериальной гипертензией и хронической сердечной недостаточностью.

Во время звонка робот запрашивает данные глюкометра и тонометра. Если показатели отклоняются от нормы, врач оперативно связывается с пациентом, корректирует лечение, назначает очный прием или вызывает скорую помощь.

Показатель Значение Количество больниц в системе 44 Задействовано терапевтов 449 Пациенты в системе (1-е полугодие года) около 20 тыс. План по новым участникам до конца года 20 тыс.

Результаты первого полугодия показывают практическую пользу сервиса: у каждого четвертого из 20 тысяч пациентов зафиксировали нестабильное состояние. В этих случаях врачи успели изменить тактику лечения или госпитализировать людей в стационар до развития критических осложнений.

"Благодаря своевременному получению информации о состоянии пациента, врачи первичного звена могут связаться с пациентом для выдачи рекомендаций или приглашения на очную консультацию, а также при необходимости вызвать скорую медицинскую помощь", — сообщили в региональном минздраве.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов