Угроза для пожилых и детей: силовики Сахалина выдвинули жесткий ультиматум самокатчикам

В Южно-Сахалинске растет число аварий с электросамокатами. Силовики требуют ввести жесткие ограничения, в том числе запретить движение в людных зонах и обязать пользователей проходить авторизацию через "Госуслуги". Депутаты областной Думы пока ждут федеральных правил, чтобы региональные нормы не разошлись с московскими.
Основной массив происшествий сосредоточен в Южно-Сахалинске. Динамика пугающая: за прошлый год зафиксировали 28 ДТП с участием средств индивидуальной мобильности (СИМ), что в три раза превышает показатели 2024 года (9 случаев). В текущем году ситуация обострилась — за короткий срок уже произошло 20 аварий.
|Тип происшествия
|Доля в 2025 году (%)
|Доля в текущем году (%)
|Наезд автомобиля на самокат
|57%
|50%
|Наезд самоката на пешехода/авто
|35,7%
|20%
|Столкновения двух СИМ
|-
|10%
Вина чаще всего лежит на водителях самокатов: в прошлом году такие случаи зафиксировали в 21 происшествии, в этом — в 15.
Госавтоинспекция предлагает перенять опыт Москвы, Санкт-Петербурга и соседних регионов. Силовики настаивают на создании зон, где движение на СИМ будет запрещено или ограничено. В этот список попали набережные, пешеходные улицы, территории возле школ и места массового скопления людей.
Для борьбы с анонимностью и передачей самокатов детям предлагают привязать аренду к профилю на "Госуслугах". Это позволит быстро находить нарушителей и привлекать родителей к ответственности.
"Если мы заведём систему через "Госуслуги", то сразу будет понятна ответственность родителей, которые доверили транспортное средство лицу, не имеющему права управления. Штрафы за это довольно ощутимые — 30 тысяч рублей и 35 тысяч рублей за ненадлежащее воспитание детей", — пояснил начальник управления Госавтоинспекции УМВД России по Сахалинской области Вячеслав Тумарев.
Другие идеи, прозвучавшие на совете:
Молодежный парламент и общественники опасаются, что избыточные запреты лишат молодежь мобильности. Однако полиция считает, что безопасность важнее комфорта, особенно когда речь идет о пожилых людях, которые получают тяжелые травмы после столкновений с самокатчиками.
Депутаты областной Думы решили не торопиться с региональными актами. Они ждут предложений от Минтранса и МВД РФ, которые должны быть подготовлены к 1 июля по поручению президента. Как только федеральные рамки станут понятны, Сахалинская область приступит к разработке своих правил.
"То, что удобно молодежи, неудобно пожилым, в которых врезаются дети. Старики несут очень серьезные травмы, открытые переломы нижних конечностей, после которых они не восстанавливаются", — отметил начальник УМВД России по городу Южно-Сахалинску Денис Козлов.
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