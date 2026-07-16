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Угроза для пожилых и детей: силовики Сахалина выдвинули жесткий ультиматум самокатчикам

Россия » Дальний Восток » Южно-Сахалинск

В Южно-Сахалинске растет число аварий с электросамокатами. Силовики требуют ввести жесткие ограничения, в том числе запретить движение в людных зонах и обязать пользователей проходить авторизацию через "Госуслуги". Депутаты областной Думы пока ждут федеральных правил, чтобы региональные нормы не разошлись с московскими.

Самокат вдвоём
Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Самокат вдвоём

Статистика аварийности

Основной массив происшествий сосредоточен в Южно-Сахалинске. Динамика пугающая: за прошлый год зафиксировали 28 ДТП с участием средств индивидуальной мобильности (СИМ), что в три раза превышает показатели 2024 года (9 случаев). В текущем году ситуация обострилась — за короткий срок уже произошло 20 аварий.

Тип происшествия Доля в 2025 году (%) Доля в текущем году (%)
Наезд автомобиля на самокат 57% 50%
Наезд самоката на пешехода/авто 35,7% 20%
Столкновения двух СИМ - 10%

Вина чаще всего лежит на водителях самокатов: в прошлом году такие случаи зафиксировали в 21 происшествии, в этом — в 15.

Предложения по ограничению

Госавтоинспекция предлагает перенять опыт Москвы, Санкт-Петербурга и соседних регионов. Силовики настаивают на создании зон, где движение на СИМ будет запрещено или ограничено. В этот список попали набережные, пешеходные улицы, территории возле школ и места массового скопления людей.

Для борьбы с анонимностью и передачей самокатов детям предлагают привязать аренду к профилю на "Госуслугах". Это позволит быстро находить нарушителей и привлекать родителей к ответственности.

"Если мы заведём систему через "Госуслуги", то сразу будет понятна ответственность родителей, которые доверили транспортное средство лицу, не имеющему права управления. Штрафы за это довольно ощутимые — 30 тысяч рублей и 35 тысяч рублей за ненадлежащее воспитание детей", — пояснил начальник управления Госавтоинспекции УМВД России по Сахалинской области Вячеслав Тумарев.

Другие идеи, прозвучавшие на совете:

  • Использование чипов для автоматического контроля зон (по опыту Японии);
  • Введение упрощенных водительских удостоверений для владельцев мощных СИМ;
  • Установка регистрационных знаков на самокаты по аналогии с мотоциклами;
  • Строительство выделенных полос и специальных парковок.

Позиции сторон и сроки

Молодежный парламент и общественники опасаются, что избыточные запреты лишат молодежь мобильности. Однако полиция считает, что безопасность важнее комфорта, особенно когда речь идет о пожилых людях, которые получают тяжелые травмы после столкновений с самокатчиками.

Депутаты областной Думы решили не торопиться с региональными актами. Они ждут предложений от Минтранса и МВД РФ, которые должны быть подготовлены к 1 июля по поручению президента. Как только федеральные рамки станут понятны, Сахалинская область приступит к разработке своих правил.

"То, что удобно молодежи, неудобно пожилым, в которых врезаются дети. Старики несут очень серьезные травмы, открытые переломы нижних конечностей, после которых они не восстанавливаются", — отметил начальник УМВД России по городу Южно-Сахалинску Денис Козлов.

Экспертная проверка: специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова
Автор Виктор Дементьев
Виктор Дементьев — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
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