Экологическое бедствие под Камчаткой: пробы морского дна показали пугающий уровень яда

В Авачинской губе обнаружили признаки загрязнения воды и донных отложений канализационными стоками и химическими веществами. Исследование провели специалисты Института мирового океана ДВФУ.
Анализы показали наличие бактерии E. coli, которая попадает в водоемы вместе с бытовыми стоками. В воде зафиксировали превышение нормы аммиака. Грунт на дне оказался токсичным: в ходе экспериментов рост водорослей замедлился более чем на 20%.
Для контроля чистоты среды ученые сравнили эти данные с пробами из открытой части залива в районе Халактырского пляжа. Там вода и грунт оказались чистыми — ни бактерий, ни аммиака, ни токсичного воздействия на организмы не нашли.
Чтобы получить полную картину, исследователи отобрали 42 пробы воды с поверхности, 42 образца грунта и 45 проб донных организмов на глубинах от 14 до 106 метров.
"Кислородные показатели говорят о водообмене между бухтой и открытыми водами залива", — пояснила руководитель исследования Юлия Галышева.
Проблемы с экологией в акватории Петропавловска-Камчатского возникают не впервые. Осенью 2025 года у набережной краевой столицы в воде Авачинской губы нашли нефтепродукты.
|Показатель
|Результат в бухте
|Результат у Халактырского пляжа
|Бактерии E. coli
|Обнаружены
|Не обнаружены
|Аммиак
|Превышена норма
|В норме
|Влияние грунта на водоросли
|Рост замедлен > 20%
|Токсичность отсутствует
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