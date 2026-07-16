Экологическое бедствие под Камчаткой: пробы морского дна показали пугающий уровень яда

В Авачинской губе обнаружили признаки загрязнения воды и донных отложений канализационными стоками и химическими веществами. Исследование провели специалисты Института мирового океана ДВФУ.

Фото: NewsInfo.Ru by Сергей Ермаков, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Городская рыба

Анализы показали наличие бактерии E. coli, которая попадает в водоемы вместе с бытовыми стоками. В воде зафиксировали превышение нормы аммиака. Грунт на дне оказался токсичным: в ходе экспериментов рост водорослей замедлился более чем на 20%.

Для контроля чистоты среды ученые сравнили эти данные с пробами из открытой части залива в районе Халактырского пляжа. Там вода и грунт оказались чистыми — ни бактерий, ни аммиака, ни токсичного воздействия на организмы не нашли.

Чтобы получить полную картину, исследователи отобрали 42 пробы воды с поверхности, 42 образца грунта и 45 проб донных организмов на глубинах от 14 до 106 метров.

"Кислородные показатели говорят о водообмене между бухтой и открытыми водами залива", — пояснила руководитель исследования Юлия Галышева.

Проблемы с экологией в акватории Петропавловска-Камчатского возникают не впервые. Осенью 2025 года у набережной краевой столицы в воде Авачинской губы нашли нефтепродукты.

Показатель Результат в бухте Результат у Халактырского пляжа Бактерии E. coli Обнаружены Не обнаружены Аммиак Превышена норма В норме Влияние грунта на водоросли Рост замедлен > 20% Токсичность отсутствует

Экспертная проверка: эколог / специалист по природопользованию эколог / специалист по природопользованию Игорь Степанов