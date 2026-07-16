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Еще больше бензина для Псковской области: в регион увеличат поставки горючего

Россия » Северо-Запад » Псков

В Псковской области пытаются справиться с дефицитом бензина. Несмотря на то, что объем продаж топлива в регионе вырос вдвое, нехватка горючего на заправках сохраняется. О мерах по стабилизации ситуации сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Закрытая АЗС с дорожными конусами
Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Закрытая АЗС с дорожными конусами

С 17 июля сеть АЗС "Лукойл" увеличит поставки в регион еще на 50%. По мнению главы региона, это поможет снизить напряженность на рынке топлива.

"Да, есть сезонные всплески. Летом в некоторых районах население увеличивается в разы за счет дачников. Традиционно у нас много гостей и туристов… Но рационального объяснения ситуации с бензином нет", — отметил Михаил Ведерников.

Чтобы ограничить перекупщиков и тех, кто забивает баки впрок, в области тестируют систему автоматической фиксации госномеров автомобилей. Технологию планируют использовать для введения "периода охлаждения": водитель, который уже заправился, не сможет сделать это повторно в короткий промежуток времени.

Губернатор призвал жителей области покупать бензин строго по потребностям и избегать панических закупок, чтобы быстрее преодолеть кризис.

Мера Детали
Поставки топлива "Лукойл" увеличивает объем поставок на 50% с 17 июля
Технический контроль Тестирование фиксации госномеров для ограничения частоты заправок

Для водителя и местного предпринимателя, чей бизнес зависит от логистики, эти меры означают попытку сбить ажиотаж. В приграничном регионе Псковской области топливный вопрос всегда стоит остро, особенно в туристический сезон, когда нагрузка на инфраструктуру малых городов растет.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов
Автор Виктор Дементьев
Виктор Дементьев — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
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