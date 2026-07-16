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Сахалин мог стать японским: одна угольная жила 170 лет назад изменила судьбу острова

Россия » Дальний Восток » Южно-Сахалинск

Сахалин мог бы сейчас говорить на другом языке, если бы не "черное золото" XIX века. 170 лет назад на берегах Татарского пролива появился пост Дуэ. Это был дерзкий маневр капитана Николая Чихачева: поставить форпост там, где угольные пласты буквально выходят на поверхность. Пока в Петербурге гадали, полуостров это или остров, моряки уже жгли местный уголь в топках своих судов, превращая дикую скалу в энергетический хаб империи.

Маяк Анива
Фото: commons.wikimedia.org by Yaroslav Shuraev, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Маяк Анива

Угольная гонка с Японией

Француз Лаперуз заметил сахалинский уголь еще в 1787 году, но тогда это была лишь геологическая справка. Реальная схватка началась, когда паруса сменились паровыми машинами. Без угля флот становился грудой железа. Россия официально заявила права на остров в начале XIX века. Легендарные "Юнона" и "Авось" раздавали местным айнам медали, пока Николай Резанов пытался переиграть японцев в Токио. Но за "речкой" тоже не спали: японские сборщики дани активно хозяйничали на юге, считая эти земли своими.

"Инвестиционная привлекательность дальневосточных территорий исторически всегда была завязана на ресурсной базе. Дуэ стал точкой роста не из-за климата, а из-за логистического преимущества — дешевого топлива для судов, идущих на Аляску и в Приморье", — отметил в беседе с Pravda.Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Риск Невельского: как открыли пролив

Геннадий Невельской действовал на свой страх и риск. В Петербурге считали Сахалин полуостровом — отчеты Крузенштерна не оставляли надежд на сквозной проход. Невельской доказал обратное, открыв пролив своего имени. Это изменило всё: Сахалин стал ключом к Амуру. В 1856 году Дуэ стал официальной столицей острова. Пока Корсаков горел под ударами британцев в Крымскую войну, угольный пост Чихачева выживал и снабжал флот. Это до сих пор самое старое непрерывное поселение на острове.

Период Статус Сахалина
1855 (Симодский тракт) Совместное владение России и Японии
1875 (С.-Петербургский договор) Полностью российский (в обмен на Курилы)
1905 (Портсмутский мир) Раздел по 50-й параллели
1945 — н. в. Территория СССР / Российской Федерации

Остров преткновения: от каторги до возврата

Сахалин быстро превратился в "остров каторги", но даже это было частью плана по закреплению населения. Сегодня жители региона адаптируются к новым условиям, выбирая современный транспорт вместо традиционного. Японцы дважды пытались забрать остров целиком: после поражения России в 1905-м и в хаосе Гражданской войны. В 1920 году они оккупировали север, но так и не смогли его освоить — не хватило переселенцев и воли. В 1925 году Токио покинул северные нефтяные и угольные вышки, подписав документ в обмен на экономические концессии.

"На Сахалине и Курилах риски цунами и сейсмики всегда уравновешивались богатством недр. Пост Дуэ — это пример того, как природный ресурс заставляет государство строить инфраструктуру там, где в обычных условиях никто бы не выжил", — разъяснила в беседе с Pravda.Ru эксперт по чрезвычайным ситуациям Ирина Петрова.

Ответы на популярные вопросы

Почему именно Дуэ стал первой столицей?

Из-за уникальной доступности угля. Суда могли пополнять запасы топлива прямо с берега, не заходя в порты материка.

Почему Сахалин долго считали полуостровом?

Из-за мелководий в северной части Татарского пролива. Мощные приливы и сложный рельеф дна ввели в заблуждение первых исследователей.

Что Россия отдала за полный контроль над Сахалином в 1875 году?

Российская империя отказалась от всех прав на Курильские острова в пользу Японии.

Как каторжане помогли удержать остров?

Они обеспечивали рабочую силу для угольных шахт, без которых российское морское присутствие в регионе было бы невозможно.

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Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов, эксперт по чрезвычайным ситуациям и природным рискам Ирина Петрова
Автор Кирилл Казаков
Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.
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