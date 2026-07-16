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Стихия копит силы в Тихом океане: последствия жители Приморья ощутят уже в августе

Россия » Дальний Восток

Приморский край в августе может столкнуться с усилением циклонов и тайфунов. Синоптики следят за движением атмосферных фронтов над Тихим океаном, которые при определенном сценарии сместятся в сторону региона.

Тайфун
Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Тайфун

Конкретные даты и мощность возможных систем пока не определены. Однако конец лета в Приморье традиционно считается периодом пиковой активности тропических циклонов.

"Сейчас нельзя говорить о конкретном ударе или точной дате выхода тайфуна. Ситуация может измениться в любую сторону. Но вероятность активных циклонов в августе остается повышенной", — отметил синоптик Михаил Алексеев.

Риски для региона

При неблагоприятном сценарии тайфуны принесут в край затяжные ливни и шквалистый ветер. Это неизбежно приведет к росту волнения на море и локальным подтоплениям.

В зоне особого внимания окажутся прибрежные поселки, низменности в городах, участки дорог и поймы рек.

"Подготовиться заранее проще, чем устранять последствия после сильного ветра или ливней", — пояснил эксперт по безопасности Сергей Лапшин.

Специфика прогноза

Тайфуны сложно предсказать с точностью до дня. Даже мощная система над океаном может сменить курс под влиянием других воздушных потоков. Точные данные обычно появляются за несколько суток до удара стихии по берегу.

Специалисты рекомендуют жителям, особенно тем, кто планирует рыбалку, поездки или работает на дачных участках, следить за официальными сводками. Паниковать рано, но игнорировать предупреждения опасно.

Экспертная проверка: климатолог / синоптик Павел Лебедев
Автор Виктор Дементьев
Виктор Дементьев — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
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