Авиаколлапс в Сахалинской области: сбитый график рейсов парализовал сообщение с Курилами

Аэропорт Южно-Сахалинска утром 17 июля работает без сбоев, но авиасообщение с Курильскими островами снова дает сбои. Пассажиры сталкиваются с существенными задержками рейсов в Южно-Курильск и обратно.

Фото: Pravda.Ru by Инна Новикова is licensed under All Rights Reserved Крыло самолета в небе

Ситуация с перелетами на острова критическая: один из рейсов застрял в графике еще с 15 июля. Это создает эффект домино, сдвигая время вылета и прилета последующих бортов на несколько часов.

Рейс / Направление Статус / Новое время Вылет в Южно-Курильск (SU-4666) Задержка с 15 июля, вылет в 10:10 Вылет в Южно-Курильск (SU-4544) Перенос с 10:35 на 13:50 Прилет из Южно-Курильска (SU-4667) Задержка с 15 июля, прибытие в 13:20 Прилет из Южно-Курильска (SU-4545) Перенос с 14:00 на 17:10

Помимо островных маршрутов, зафиксирован небольшой сдвиг в графике магистральных направлений. Самолет из Москвы (SU-6283) приземлится в Южно-Сахалинске в 9:30 вместо запланированных 9:00.