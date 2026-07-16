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Авиаколлапс в Сахалинской области: сбитый график рейсов парализовал сообщение с Курилами

Россия » Дальний Восток » Южно-Сахалинск

Аэропорт Южно-Сахалинска утром 17 июля работает без сбоев, но авиасообщение с Курильскими островами снова дает сбои. Пассажиры сталкиваются с существенными задержками рейсов в Южно-Курильск и обратно.

Крыло самолета в небе
Фото: Pravda.Ru by Инна Новикова is licensed under All Rights Reserved
Крыло самолета в небе

Ситуация с перелетами на острова критическая: один из рейсов застрял в графике еще с 15 июля. Это создает эффект домино, сдвигая время вылета и прилета последующих бортов на несколько часов.

Рейс / Направление Статус / Новое время
Вылет в Южно-Курильск (SU-4666) Задержка с 15 июля, вылет в 10:10
Вылет в Южно-Курильск (SU-4544) Перенос с 10:35 на 13:50
Прилет из Южно-Курильска (SU-4667) Задержка с 15 июля, прибытие в 13:20
Прилет из Южно-Курильска (SU-4545) Перенос с 14:00 на 17:10

Помимо островных маршрутов, зафиксирован небольшой сдвиг в графике магистральных направлений. Самолет из Москвы (SU-6283) приземлится в Южно-Сахалинске в 9:30 вместо запланированных 9:00.

Автор Виктор Дементьев
Виктор Дементьев — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
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