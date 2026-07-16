Авиаколлапс в Сахалинской области: сбитый график рейсов парализовал сообщение с Курилами

Аэропорт Южно-Сахалинска утром 17 июля работает без сбоев, но авиасообщение с Курильскими островами снова дает сбои. Пассажиры сталкиваются с существенными задержками рейсов в Южно-Курильск и обратно.
Ситуация с перелетами на острова критическая: один из рейсов застрял в графике еще с 15 июля. Это создает эффект домино, сдвигая время вылета и прилета последующих бортов на несколько часов.
|Рейс / Направление
|Статус / Новое время
|Вылет в Южно-Курильск (SU-4666)
|Задержка с 15 июля, вылет в 10:10
|Вылет в Южно-Курильск (SU-4544)
|Перенос с 10:35 на 13:50
|Прилет из Южно-Курильска (SU-4667)
|Задержка с 15 июля, прибытие в 13:20
|Прилет из Южно-Курильска (SU-4545)
|Перенос с 14:00 на 17:10
Помимо островных маршрутов, зафиксирован небольшой сдвиг в графике магистральных направлений. Самолет из Москвы (SU-6283) приземлится в Южно-Сахалинске в 9:30 вместо запланированных 9:00.
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