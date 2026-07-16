Оставили девятерых детей без гроша: ошибка чиновников в Ростове привлекла внимание прокуратуры

Многодетная мать из Ростова-на-Дону получила выплату в размере почти 900 тысяч рублей. Деньги вернули женщине после того, как прокуратура обнаружила незаконное прекращение пособий по уходу за детьми.
Жительница города, воспитывающая девятерых детей, перестала получать социальную поддержку без законных причин. Чтобы вернуть деньги, ей пришлось обратиться в надзорный орган.
Прокуроры проверили работу органов социальной защиты и выяснили, что сотрудники ведомства неправильно истолковали закон. В результате женщина осталась без средств к существованию на определенный период, хотя имела на них полное право.
"Прокуратура проверила действия органов социальной защиты и установила, что пособие было прекращено неправомерно", — сообщили в ведомстве.
После вмешательства прокуратуры выплаты восстановили. Женщине перечислили всю сумму долга за прошедшее время. Кроме того, надзорный орган потребовал от соцслужб устранить системные ошибки в работе, чтобы другие семьи не оказались в такой же ситуации.
Власти города заявили, что теперь будут строже контролировать процесс назначения и отмены пособий для многодетных семей.
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