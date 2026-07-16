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Оставили девятерых детей без гроша: ошибка чиновников в Ростове привлекла внимание прокуратуры

Россия » Юг » Ростов-на-Дону

Многодетная мать из Ростова-на-Дону получила выплату в размере почти 900 тысяч рублей. Деньги вернули женщине после того, как прокуратура обнаружила незаконное прекращение пособий по уходу за детьми.

Семья гуляет в осеннем лесу с внедорожной коляской
Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Все права защищены
Семья гуляет в осеннем лесу с внедорожной коляской

Жительница города, воспитывающая девятерых детей, перестала получать социальную поддержку без законных причин. Чтобы вернуть деньги, ей пришлось обратиться в надзорный орган.

Прокуроры проверили работу органов социальной защиты и выяснили, что сотрудники ведомства неправильно истолковали закон. В результате женщина осталась без средств к существованию на определенный период, хотя имела на них полное право.

"Прокуратура проверила действия органов социальной защиты и установила, что пособие было прекращено неправомерно", — сообщили в ведомстве.

После вмешательства прокуратуры выплаты восстановили. Женщине перечислили всю сумму долга за прошедшее время. Кроме того, надзорный орган потребовал от соцслужб устранить системные ошибки в работе, чтобы другие семьи не оказались в такой же ситуации.

Власти города заявили, что теперь будут строже контролировать процесс назначения и отмены пособий для многодетных семей.

Автор Виктор Дементьев
Виктор Дементьев — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
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