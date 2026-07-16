Цены на перелеты взлетят: решение ФАС по Камчатке и Амурской области ударит по кошелькам туристов

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) утвердила новые предельные тарифы для аэропортов Елизово (Петропавловск-Камчатский) и Игнатьево (Благовещенск). Рост сборов за пользование терминалами и безопасность может привести к удорожанию авиабилетов в регионе.
Наибольший скачок цен зафиксирован на Камчатке. Сбор за пользование аэровокзалом для внутренних рейсов вырос с 330 до 1,19 тыс. рублей с пассажира — более чем в три раза. Международные рейсы подорожали с 390 до 1,4 тыс. рублей.
Также ФАС пересмотрела стоимость обеспечения транспортной безопасности: она увеличилась с 1,19 тыс. до 1,64 тыс. рублей за тонну максимальной взлетной массы судна. Меньше всего изменились тарифы на взлет и посадку (+3,6%) и обслуживание пассажиров (6-8%).
|Вид сбора (Камчатка)
|Старая ставка
|Новая ставка
|Аэровокзал (внутренние рейсы)
|330 руб.
|1,19 тыс. руб.
|Аэровокзал (международные рейсы)
|390 руб.
|1,4 тыс. руб.
|Транспортная безопасность (за тонну)
|1,19 тыс. руб.
|1,64 тыс. руб.
ФАС меняет механику управления ценами. Вместо жестких ставок, действовавших несколько лет, ведомство вводит ежегодную индексацию. Для Камчатки этот график уже определен на период 2026–2029 годов.
Пересмотр цен связан с масштабным обновлением инфраструктуры. В конце марта 2025 года в Петропавловске-Камчатском открылся новый терминал площадью 50 тыс. кв. м с пропускной способностью 1,15 тыс. человек в час. Объект управляет УК "Аэропорты Регионов".
Общие инвестиции в проект составили 16,9 млрд рублей. Из них 5,45 млрд рублей выделило Минвостокразвития в качестве льготного финансирования. Повышение тарифов позволяет аэропорту начать возвращать средства, вложенные в строительство.
"Новые тарифы в перспективе могут повлиять на экономику авиаперевозок и стоимость билетов", — сообщает ИА "Кам 24" со ссылкой на "РБК".
Исследователи воссоздали условия горизонта событий в обычном стекле и впервые зафиксировали феномен, который ранее считался лишь теоретической вероятностью...