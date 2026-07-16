Цены на перелеты взлетят: решение ФАС по Камчатке и Амурской области ударит по кошелькам туристов

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) утвердила новые предельные тарифы для аэропортов Елизово (Петропавловск-Камчатский) и Игнатьево (Благовещенск). Рост сборов за пользование терминалами и безопасность может привести к удорожанию авиабилетов в регионе.

Фото: Pravda.Ru by Оксана Лазаренко is licensed under Все права защищены Вид на аэродром через окна терминала с самолетами на перроне

Наибольший скачок цен зафиксирован на Камчатке. Сбор за пользование аэровокзалом для внутренних рейсов вырос с 330 до 1,19 тыс. рублей с пассажира — более чем в три раза. Международные рейсы подорожали с 390 до 1,4 тыс. рублей.

Также ФАС пересмотрела стоимость обеспечения транспортной безопасности: она увеличилась с 1,19 тыс. до 1,64 тыс. рублей за тонну максимальной взлетной массы судна. Меньше всего изменились тарифы на взлет и посадку (+3,6%) и обслуживание пассажиров (6-8%).

Вид сбора (Камчатка) Старая ставка Новая ставка Аэровокзал (внутренние рейсы) 330 руб. 1,19 тыс. руб. Аэровокзал (международные рейсы) 390 руб. 1,4 тыс. руб. Транспортная безопасность (за тонну) 1,19 тыс. руб. 1,64 тыс. руб.

Смена подхода к индексации

ФАС меняет механику управления ценами. Вместо жестких ставок, действовавших несколько лет, ведомство вводит ежегодную индексацию. Для Камчатки этот график уже определен на период 2026–2029 годов.

Пересмотр цен связан с масштабным обновлением инфраструктуры. В конце марта 2025 года в Петропавловске-Камчатском открылся новый терминал площадью 50 тыс. кв. м с пропускной способностью 1,15 тыс. человек в час. Объект управляет УК "Аэропорты Регионов".

Общие инвестиции в проект составили 16,9 млрд рублей. Из них 5,45 млрд рублей выделило Минвостокразвития в качестве льготного финансирования. Повышение тарифов позволяет аэропорту начать возвращать средства, вложенные в строительство.

"Новые тарифы в перспективе могут повлиять на экономику авиаперевозок и стоимость билетов", — сообщает ИА "Кам 24" со ссылкой на "РБК".

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов