Будущее наступает слишком быстро: Брянская область обеспечила старт новым цифровым компетенциям

Правительство Брянской области выделило 4,15 миллиона рублей на развитие пяти молодежных инициатив. Средства направят на создание IT-клубов, медиалабораторий и центров подготовки по работе с беспилотниками в Брянске, Фокино и Климовском районе.
|Населенный пункт / район
|Проект
|Сумма
|Брянск
|Коворкинг в центре "Мечта", медиалаборатория "МедиаЛаб" и центр цифровых технологий "Высота"
|2 505 266 руб.
|Фокино
|IT-клуб при Центре детского творчества
|729 000 руб.
|Климовский район
|Молодежное пространство "Атмосфера"
|920 000 руб.
Для жителей Брянска запуск этих площадок означает появление мест для обучения современным специальностям. В Доме культуры Володарского района появится звуковая лаборатория, а центр "Высота" займется подготовкой кадров в сфере БПЛА и цифровых технологий. Это позволит местным студентам и выпускникам осваивать прикладные навыки без выезда в другие регионы.
В районных центрах акцент сделали на создании точек притяжения для молодежи. В Фокино IT-клуб поможет детям освоить программирование и работу с техникой, а в Климовском районе пространство "Атмосфера" станет базой для общения и совместных проектов.
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