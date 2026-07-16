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Будущее наступает слишком быстро: Брянская область обеспечила старт новым цифровым компетенциям

Россия » Центр » Брянск

Правительство Брянской области выделило 4,15 миллиона рублей на развитие пяти молодежных инициатив. Средства направят на создание IT-клубов, медиалабораторий и центров подготовки по работе с беспилотниками в Брянске, Фокино и Климовском районе.

Российские деньги
Фото: wikimedia.org by Petar Milošević, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Российские деньги
Населенный пункт / район Проект Сумма
Брянск Коворкинг в центре "Мечта", медиалаборатория "МедиаЛаб" и центр цифровых технологий "Высота" 2 505 266 руб.
Фокино IT-клуб при Центре детского творчества 729 000 руб.
Климовский район Молодежное пространство "Атмосфера" 920 000 руб.

Для жителей Брянска запуск этих площадок означает появление мест для обучения современным специальностям. В Доме культуры Володарского района появится звуковая лаборатория, а центр "Высота" займется подготовкой кадров в сфере БПЛА и цифровых технологий. Это позволит местным студентам и выпускникам осваивать прикладные навыки без выезда в другие регионы.

В районных центрах акцент сделали на создании точек притяжения для молодежи. В Фокино IT-клуб поможет детям освоить программирование и работу с техникой, а в Климовском районе пространство "Атмосфера" станет базой для общения и совместных проектов.

Решение о распределении субсидий утвердили 10 июля, документ вступил в силу 16 июля.

Экспертная проверка: специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова
Автор Виктор Дементьев
Виктор Дементьев — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
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