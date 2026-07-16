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Стены на Невском проспекте задрожат: легендарное здание превратится в новый эпицентр культуры

Россия » Северо-Запад » Санкт-Петербург

Здание Городской думы на углу Невского проспекта и Думской улицы отреставрируют и превратят в культурный кластер. Стоимость работ оценивают в 1,3 млрд рублей. Внутри создадут концертно-выставочное пространство, где главной площадкой станет Александровский зал на 600 мест для выступлений Губернаторского симфонического оркестра.

Ремонт деревянного пола
Фото: Pravda.Ru by Ольга Сакиулова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Ремонт деревянного пола

Это вторая попытка города найти подрядчика: на июньский конкурс никто не откликнулся. Заказчиком выступает Центр музыкальной культуры "Чайковский".

Что появится внутри здания

Помимо основного концертного зала, в здании откроют Николаевский зал на 200 мест. Часть площадей отдадут под профессиональные нужды музыкантов: здесь разместят звукозаписывающую студию, репетиционные залы и гримерные.

Для горожан и туристов предусмотрели музей, кафе на 40 мест и классы для детских мастер-классов.

Как вернут исторический облик

Реставраторы уберут всё, что появилось в здании позже его постройки: снесут некапитальные перегородки, заменят позднюю отделку стен, полов и потолков, демонтируют изношенные инженерные сети.

В проекте делают ставку на воссоздание деталей интерьера. Мастера восстановят пилястры, колонны, барельефы и карнизы. Особое внимание уделят парадной лестнице, где заново создадут утраченную балюстраду.

Внешние работы затронут крышу, где установят греющий кабель, и фасады, которые дополнят современной подсветкой.

Сроки и стоимость

Параметр Значение
Бюджет контракта около 1,3 млрд рублей
Начало работ август 2024 года
Срок завершения конец 2028 года

"Предусмотрено восстановление и частичная замена столярных заполнений, воссоздание исторического убранства и внутренняя отделка помещений: пилястры, колонны, барельефы, карнизы, галтели", — сообщили в Центре музыкальной культуры "Чайковский".

Экспертная проверка

Ревитализация такого знакового объекта, как здание Городской думы, переводит его из статуса "законсервированного памятника" в статус живого городского пространства. Смена функции здания на культурный кластер позволяет интегрировать историческую архитектуру в современный ритм Невского проспекта, не превращая его в статичный музей. Основной риск здесь — соблюдение баланса между требованиями современной акустики для симфонического оркестра и сохранением аутентичности интерьеров, так как установка звукоизоляции и современных инженерных систем часто вступает в конфликт с исторической тканью здания.

Экспертная проверка: специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова
Автор Виктор Дементьев
Виктор Дементьев — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
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