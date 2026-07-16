Бензин в бутылках из-под воды: Псковская область внедрила контроль, который ударит по перекупам

В Псковской области вводят новые меры, чтобы справиться с дефицитом топлива и пресечь перепродажу бензина. О мерах по стабилизации ситуации сообщил губернатор Михаил Ведерников.

Фото: Pravda.Ru by Ольга Сакиулова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Перевозка бензина в багажнике

Для борьбы с перекупщиками власти тестируют систему автоматического распознавания государственных номеров автомобилей. С ее помощью планируют ввести "период охлаждения": водитель, который только что заправился, не сможет залить полный бак повторно в течение определенного времени. Точный интервал — от нескольких часов до нескольких суток — сейчас определяют.

Параллельно правоохранители и контролирующие органы отслеживают группы в социальных сетях, где перепродают топливо.

"Складирование горючих жидкостей в сараях и на балконах, в негерметичных канистрах, а тем более в бутылях для воды создает прямую угрозу не только владельцу, но и окружающим людям. Летом, в жаркую погоду ситуация вызывает особенную тревогу. Давайте не подвергать опасности себя, родных, соседей и знакомых", — подчеркнул Михаил Ведерников.

Глава региона напомнил, что бензин быстро теряет свои свойства при длительном хранении, а использование пластиковых бутылок для воды вместо специализированных канистр опасно из-за риска утечки паров и возгорания.

Экспертная проверка: юрист по региональному законодательству юрист по региональному законодательству Светлана Фёдорова