Покупателям скормили дешевый суррогат: нейросеть выявила в Сальском районе опасный обман

Молочный завод в Сальском районе попал под прицел Россельхознадзора из-за подозрений в фальсификации состава продукции. Лишний жир в составе сырного рулета обнаружили с помощью искусственного интеллекта.

Фото: wikimapia by Ukko-wc, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Стакан молока

Проверка коснулась «Рулета из сыра сулугуни», который готовят из творога и сулугуни. Расчеты нейросети показали несоответствие: в исходном сырье было 5,2 килограмма жира, но в готовом изделии этот показатель подскочил до 7,4 килограмма.

Такой разрыв в цифрах говорит о том, что в продукт могли добавить сторонние жиры или заменить ингредиенты на более дешевые и жирные аналоги. Для жителей региона это означает, что они платят за качественный продукт, а получают фальсификат. Кроме того, когда состав сырья искажается, становится невозможно отследить его происхождение, что создает риски для здоровья потребителей.

"Подобные манипуляции с составом продукции не только вводят в заблуждение потребителей, но и несут потенциальную угрозу безопасности", — сообщили в региональном Россельхознадзоре.

Нарушителей уже наказали: предприятию вынесли строгое предупреждение, а сертификат на партию рулетов аннулировали. Материалы дела передали в прокуратуру и областное управление ветеринарии.

Показатель Значение Жир в исходном сырье 5,2 кг Жир в готовом продукте 7,4 кг Разница (излишек) 2,2 кг

Экспертная проверка: аграрный эксперт / специалист по сельскому хозяйству аграрный эксперт / специалист по сельскому хозяйству Виктор Смирнов