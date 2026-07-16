Покупателям скормили дешевый суррогат: нейросеть выявила в Сальском районе опасный обман

Молочный завод в Сальском районе попал под прицел Россельхознадзора из-за подозрений в фальсификации состава продукции. Лишний жир в составе сырного рулета обнаружили с помощью искусственного интеллекта.
Проверка коснулась «Рулета из сыра сулугуни», который готовят из творога и сулугуни. Расчеты нейросети показали несоответствие: в исходном сырье было 5,2 килограмма жира, но в готовом изделии этот показатель подскочил до 7,4 килограмма.
Такой разрыв в цифрах говорит о том, что в продукт могли добавить сторонние жиры или заменить ингредиенты на более дешевые и жирные аналоги. Для жителей региона это означает, что они платят за качественный продукт, а получают фальсификат. Кроме того, когда состав сырья искажается, становится невозможно отследить его происхождение, что создает риски для здоровья потребителей.
"Подобные манипуляции с составом продукции не только вводят в заблуждение потребителей, но и несут потенциальную угрозу безопасности", — сообщили в региональном Россельхознадзоре.
Нарушителей уже наказали: предприятию вынесли строгое предупреждение, а сертификат на партию рулетов аннулировали. Материалы дела передали в прокуратуру и областное управление ветеринарии.
|Показатель
|Значение
|Жир в исходном сырье
|5,2 кг
|Жир в готовом продукте
|7,4 кг
|Разница (излишек)
|2,2 кг
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