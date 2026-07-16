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Покупателям скормили дешевый суррогат: нейросеть выявила в Сальском районе опасный обман

Россия » Юг » Ростов-на-Дону

Молочный завод в Сальском районе попал под прицел Россельхознадзора из-за подозрений в фальсификации состава продукции. Лишний жир в составе сырного рулета обнаружили с помощью искусственного интеллекта.

Стакан молока
Фото: wikimapia by Ukko-wc, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Стакан молока

Проверка коснулась «Рулета из сыра сулугуни», который готовят из творога и сулугуни. Расчеты нейросети показали несоответствие: в исходном сырье было 5,2 килограмма жира, но в готовом изделии этот показатель подскочил до 7,4 килограмма.

Такой разрыв в цифрах говорит о том, что в продукт могли добавить сторонние жиры или заменить ингредиенты на более дешевые и жирные аналоги. Для жителей региона это означает, что они платят за качественный продукт, а получают фальсификат. Кроме того, когда состав сырья искажается, становится невозможно отследить его происхождение, что создает риски для здоровья потребителей.

"Подобные манипуляции с составом продукции не только вводят в заблуждение потребителей, но и несут потенциальную угрозу безопасности", — сообщили в региональном Россельхознадзоре.

Нарушителей уже наказали: предприятию вынесли строгое предупреждение, а сертификат на партию рулетов аннулировали. Материалы дела передали в прокуратуру и областное управление ветеринарии.

Показатель Значение
Жир в исходном сырье 5,2 кг
Жир в готовом продукте 7,4 кг
Разница (излишек) 2,2 кг
Экспертная проверка: аграрный эксперт / специалист по сельскому хозяйству Виктор Смирнов
Автор Виктор Дементьев
Виктор Дементьев — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
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