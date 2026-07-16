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Безопасность в Белгородской области: новые технологии изменили шансы на поиск пропавших людей

Россия » Центр » Белгород

Врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев ознакомился с работой Белгородского информационного фонда (БИФ). Организация управляет региональной системой спутниковой навигации, обслуживает дорожные камеры и отвечает за информационную безопасность региона.

Камеры
Фото: commons.wikimedia.org by Бенуа Приёр, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Камеры

Сейчас навигационная платформа БИФ объединяет 6,5 тысячи машин. В систему включены школьные автобусы, автомобили скорой помощи, техника МЧС и коммунальные службы. Диспетчеры видят перемещение транспорта в реальном времени и корректируют маршруты с учетом пробок. Для водителей скорой или пожарных это означает, что они быстрее добираются до адреса.

Фонд также курирует сеть из 2300 камер видеонаблюдения. Около 1500 устройств распознают лица, что помогает полиции искать преступников или людей, пропавших без вести.

Показатель работы системы видеонаблюдения (за год) Результат
Раскрытые преступления 210
Задержанные подозреваемые 27
Найденные пропавшие люди 60

"Интеллектуальная транспортная система уже сейчас помогает сократить пробки — на отдельных участках скорость выросла на 8%, время в пути уменьшилось на 15%. А в планах — установить "умные домофоны" с оповещением об опасности. Чтобы при пожаре или любой угрозе МЧС могло мгновенно предупредить всех жильцов через трубку домофона, не теряя драгоценных минут", — рассказал Александр Шуваев.

Развертывание "умных домофонов" позволит экстренным службам оповещать жителей многоквартирных домов напрямую, минуя необходимость обхода квартир или использования громкоговорителей с улицы.

Экспертная проверка: специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова
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