В районах всё замерло: поездка в Жуковский заставила врио губернатора сменить тактику

Врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук посетил Жуковский район, где обсудил с местными жителями и предпринимателями развитие промышленности, ремонт социальной инфраструктуры и решение проблемы очистных сооружений.

Фото: https://www.flickr.com/photos/sergebystro/8732063846 by Serge Bystro, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Брянская область

В центре внимания оказался завод "Жуковское молоко". Руководитель региона обсудил с руководством предприятия способы расширения производства и поиск новых сотрудников. По словам Ковальчука, задача властей — обеспечить заводы заказами и кадрами, чтобы налоги оставались в бюджете района и шли на благо людей.

"Общая задача — сделать так, чтобы все предприятия в округе максимально эффективно работали, были загружены заказами, обеспечены кадрами и, соответственно, платили налоги в бюджет", — отметил Егор Ковальчук.

Ремонт центра "Авангард" и жилье для сирот

Одной из проблемных точек стал детский оздоровительный комплекс "Деснянка", где создают центр военно-патриотического воспитания "Авангард". Стройка замерла из-за недобросовестного подрядчика. Теперь району предстоит провести новые торги по замене инженерных сетей, чтобы запустить центр и начать поэтапный ремонт.

Позитивным примером стало решение вопроса с жильем для детей-сирот. Местный застройщик за свой счет строит дом в Жуковке. Муниципалитет выкупит там девять квартир и передаст их сиротам. Также власти планируют выделить новый участок под социальное жилье.

Очистные сооружения и дороги

На встрече с активистами жители подняли вопросы капремонта школ, обновления дорог и закупки коммунальной техники. Самым острым вопросом стало строительство новых очистных сооружений. Егор Ковальчук признал, что район не сможет реализовать такой проект самостоятельно — потребуется финансовая помощь из федерального бюджета.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов