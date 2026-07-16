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Настоящая битва колес в Подмосковье: заезд в Парке Малевича лишит спортсменов покоя в июле

Россия » Центр » Московская область

В Одинцовском городском округе 19 июля пройдет второй велозаезд серии Gran Fondo Gravel Race. Соревнования примут в Парке Малевича, который находится в деревне Раздоры. Об этом сообщили в министерстве физической культуры и спорта Подмосковья.

Велосипедист
Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Велосипедист

Организаторы подготовили несколько маршрутов. Взрослые велосипедисты могут выбрать дистанцию на 20, 40 или 64 километра. Для детей предусмотрены отдельные старты, длина которых зависит от возраста участника.

Серия Gran Fondo Russia объединяет элементы шоссейного спорта и маунтинбайка. В этом сезоне в Московской области планируют провести пять таких заездов. Три из них уже состоялись: 31 мая в Одинцово, 7 июня на автодроме Moscow Raceway и 14 июня в Бородино.

Время Событие
08:00 Открытие стартового городка и регистрация
09:30 — 10:30 Детские старты
11:00 Старт гонки и заезда на 64 км
13:30 Награждение взрослых
15:00 Завершение мероприятия

Записаться на заезд, изучить правила и посмотреть карту маршрута можно на официальном сайте Gran Fondo Russia.

Автор Марина Скворцова
Марина Скворцова — журналист с опытом работы в региональных СМИ. Пишет о событиях в регионах, общественной жизни и деятельности органов власти.
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