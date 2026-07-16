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Истинная сила воли: слепые спортсмены в Калининграде преодолели барьеры стандартного ГТО

Россия » Северо-Запад » Калининград

В Калининграде незрячие спортсмены впервые сдали нормативы ГТО в условиях полной темноты. Участники прошли комплекс физических упражнений, включая бег на местности и заплыв, используя специальные методы ориентации.

Значок ГТО на стадионе
Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Значок ГТО на стадионе

Наибольшую трудность вызвал тест по метанию мяча на звук. Чтобы попасть в цель, атлеты полагались на слух и тактильные ощущения, ориентируясь по специальным звуковым сигналам.

Испытания прошли в спортивном комплексе города. Организаторы подготовили площадку так, чтобы обеспечить безопасность участников при отсутствии видимости.

Для жителей региона такие мероприятия меняют подход к доступности спорта. Теперь стандартные государственные нормативы становятся достижимыми для людей с нарушениями зрения, что позволяет им полноценно заниматься физической культурой наравне с остальными.

Экспертная проверка: специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова
Автор Марина Скворцова
Марина Скворцова — журналист с опытом работы в региональных СМИ. Пишет о событиях в регионах, общественной жизни и деятельности органов власти.
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