Истинная сила воли: слепые спортсмены в Калининграде преодолели барьеры стандартного ГТО

В Калининграде незрячие спортсмены впервые сдали нормативы ГТО в условиях полной темноты. Участники прошли комплекс физических упражнений, включая бег на местности и заплыв, используя специальные методы ориентации.
Наибольшую трудность вызвал тест по метанию мяча на звук. Чтобы попасть в цель, атлеты полагались на слух и тактильные ощущения, ориентируясь по специальным звуковым сигналам.
Испытания прошли в спортивном комплексе города. Организаторы подготовили площадку так, чтобы обеспечить безопасность участников при отсутствии видимости.
Для жителей региона такие мероприятия меняют подход к доступности спорта. Теперь стандартные государственные нормативы становятся достижимыми для людей с нарушениями зрения, что позволяет им полноценно заниматься физической культурой наравне с остальными.
В Тверской области развернули модульный физический купол, способный остановить тяжелый дрон на огромной скорости без риска детонации на объекте.