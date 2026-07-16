Миллионы не спасли от решётки: жадность предпринимателя в Крыму обернулась суровым приговором

В Феодосии задержали бизнесмена, который торговал немаркированным табаком и попытался откупиться от правоохранителей. О деталях дела рассказали в пресс-службе МВД Крыма.
Полицейские обнаружили и изъяли партию сигарет и вейпов в гараже подозреваемого. Мужчина закупал продукцию без обязательных акцизных марок, хранил её и перевозил, чтобы затем продавать жителям города. Чтобы избежать уголовного преследования, предприниматель предложил должностным лицам взятку в размере 1,2 млн рублей.
|Тип изъятой продукции
|Количество
|Пачки сигарет
|39 110 шт.
|Электронные системы доставки никотина (вейпы) и жидкости
|402 шт.
Следствие возбудило уголовное дело по двум статьям: о незаконном обороте табачной продукции в крупных размерах и о даче взятки в особо крупном размере. Сейчас подозреваемый находится под стражей. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.
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