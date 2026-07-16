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Вода в кранах стала вонять химией: Вилючинск столкнулся с последствиями плановых работ

Россия » Дальний Восток » Петропавловск

Жители Вилючинска почувствовали резкий запах хлора в водопроводной воде. Жалобы начали поступать в администрацию и местные СМИ с 15 июля. Люди опасались использовать воду даже для бытовых нужд.

Пожилая женщина проверяет поток воды из кухонного крана
Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Все права защищены
Пожилая женщина проверяет поток воды из кухонного крана

Причиной стал ремонт на водопроводной насосной станции ВНС-13. Специалисты меняли запорную арматуру, после чего провели санитарную обработку труб и оборудования. Для дезинфекции использовали раствор с повышенной дозой хлора.

"Источник запаха связан с работами на водопроводной насосной станции ВНС-13", — сообщил глава Вилючинского городского округа Олег Бондаренко.

Часть дезинфицирующего средства попала в общую сеть вместе с водой. В администрации города пояснили, что это стандартная процедура, которая соответствует санитарным нормам. Запах исчезнет сам, когда в систему поступит чистая вода.

Власти подчеркнули, что ситуация не является аварийной. Работы на станции провели в плановом режиме, чтобы обеспечить безопасную эксплуатацию водопровода.

Автор Виктор Дементьев
Виктор Дементьев — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
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