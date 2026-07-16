Вода в кранах стала вонять химией: Вилючинск столкнулся с последствиями плановых работ

Жители Вилючинска почувствовали резкий запах хлора в водопроводной воде. Жалобы начали поступать в администрацию и местные СМИ с 15 июля. Люди опасались использовать воду даже для бытовых нужд.
Причиной стал ремонт на водопроводной насосной станции ВНС-13. Специалисты меняли запорную арматуру, после чего провели санитарную обработку труб и оборудования. Для дезинфекции использовали раствор с повышенной дозой хлора.
"Источник запаха связан с работами на водопроводной насосной станции ВНС-13", — сообщил глава Вилючинского городского округа Олег Бондаренко.
Часть дезинфицирующего средства попала в общую сеть вместе с водой. В администрации города пояснили, что это стандартная процедура, которая соответствует санитарным нормам. Запах исчезнет сам, когда в систему поступит чистая вода.
Власти подчеркнули, что ситуация не является аварийной. Работы на станции провели в плановом режиме, чтобы обеспечить безопасную эксплуатацию водопровода.
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