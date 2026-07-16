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Дачи стали зоной риска: Псковская область столкнулась с последствиями укусов клещей

Россия » Северо-Запад » Псков

За неделю с 6 по 12 июля 76 жителей Псковской области обратились к врачам после укусов клещей. Среди пострадавших оказалось 22 ребенка. Данные предоставила пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

Клещ на ладони
Фото: Pravda.Ru by Михаил Иванов is licensed under Все права защищены
Клещ на ладони

Паразиты чаще всего присасывались к людям в лесах, на дачах и приусадебных участках. С начала сезона в лабораториях Центра гигиены и эпидемиологии и больницах проверили 1757 клещей. За отчетную неделю исследовали 89 особей. Большинство паразитов — 1432 единицы — сняли с людей, остальные нашли в окружающей среде.

Анализы показали, что почти каждый третий клещ в регионе переносит боррелиоз. Вирус энцефалита обнаружили крайне редко.

Заболевание Процент зараженности Количество случаев
Иксодовый клещевой боррелиоз 28% 401
Моноцитарный эрлихиоз 2,93% 42
Гранулоцитарный анаплазмоз 1,68% 24
Клещевой вирусный энцефалит 0,15% 2

На текущий момент в области диагностировали семь случаев боррелиоза. Чтобы снизить риски, жители региона проходят вакцинацию. За первое полугодие 2026 года прививку от энцефалита получили 4588 человек (включая 237 детей), а ревакцинацию прошли 3215 жителей (из них 221 ребенок).

Общая статистика этого года выглядит спокойнее прошлых лет. До 12 июля в медицинские учреждения поступило 1546 обращений, что почти на 50% меньше средних показателей за 2014-2025 годы. Для сравнения: за тот же период прошлого года зафиксировали 2369 случаев.

Специалисты Роспотребнадзора продолжают следить за ситуацией в регионе.

Экспертная проверка: врач-инфекционист Светлана Полякова.
Автор Марина Скворцова
Марина Скворцова — журналист с опытом работы в региональных СМИ. Пишет о событиях в регионах, общественной жизни и деятельности органов власти.
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