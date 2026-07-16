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Дачники больше не будут бояться штрафов: Киров перевел стихийную продажу ягод в правовое поле

Россия » Поволжье » Киров

В Кирове выделили официальные торговые площадки для садоводов и дачников. Теперь жители могут продавать излишки урожая с личных участков в специально отведенных местах, не нарушая правила благоустройства и не занимая обочины дорог или остановки транспорта.

Продавец фруктов на рынке: пожилой мужчина и виноград
Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Все права защищены
Продавец фруктов на рынке: пожилой мужчина и виноград

Решение легализует стихийную торговлю овощами и ягодами, которая традиционно усиливается в летний сезон. Это позволяет горожанам покупать свежие продукты напрямую у производителей, а дачникам — монетизировать свои труды без риска получить штраф.

Где можно торговать урожаем

Администрация определила конкретные адреса для размещения торговых мест в двух районах города.

Район Адреса торговых мест
Нововятский район
  • ул. Советская, 15
  • ул. Советская, 85
  • ул. Опарина, 7
  • мкр. Радужный, проспект Строителей (между домами № 2 и № 4)
  • ул. Парковая, у дома № 16а
Первомайский район
  • ул. Милицейская, 31
  • ул. Морозовская, 86

Создание таких зон переводит частную продажу сельхозпродукции в правовое поле. Для местных жителей это способ сократить расходы на продукты, а для садоводов — возможность вернуть часть средств, затраченных на семена и уход за землей.

Экспертная проверка: специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова
Автор Марина Скворцова
Марина Скворцова — журналист с опытом работы в региональных СМИ. Пишет о событиях в регионах, общественной жизни и деятельности органов власти.
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