Дачники больше не будут бояться штрафов: Киров перевел стихийную продажу ягод в правовое поле

В Кирове выделили официальные торговые площадки для садоводов и дачников. Теперь жители могут продавать излишки урожая с личных участков в специально отведенных местах, не нарушая правила благоустройства и не занимая обочины дорог или остановки транспорта.

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Все права защищены Продавец фруктов на рынке: пожилой мужчина и виноград

Решение легализует стихийную торговлю овощами и ягодами, которая традиционно усиливается в летний сезон. Это позволяет горожанам покупать свежие продукты напрямую у производителей, а дачникам — монетизировать свои труды без риска получить штраф.

Где можно торговать урожаем

Администрация определила конкретные адреса для размещения торговых мест в двух районах города.

Район Адреса торговых мест Нововятский район ул. Советская, 15

ул. Советская, 85

ул. Опарина, 7

мкр. Радужный, проспект Строителей (между домами № 2 и № 4)

ул. Парковая, у дома № 16а Первомайский район ул. Милицейская, 31

ул. Морозовская, 86

Создание таких зон переводит частную продажу сельхозпродукции в правовое поле. Для местных жителей это способ сократить расходы на продукты, а для садоводов — возможность вернуть часть средств, затраченных на семена и уход за землей.

Экспертная проверка: специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова