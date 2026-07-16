Дачники больше не будут бояться штрафов: Киров перевел стихийную продажу ягод в правовое поле

В Кирове выделили официальные торговые площадки для садоводов и дачников. Теперь жители могут продавать излишки урожая с личных участков в специально отведенных местах, не нарушая правила благоустройства и не занимая обочины дорог или остановки транспорта.
Решение легализует стихийную торговлю овощами и ягодами, которая традиционно усиливается в летний сезон. Это позволяет горожанам покупать свежие продукты напрямую у производителей, а дачникам — монетизировать свои труды без риска получить штраф.
Администрация определила конкретные адреса для размещения торговых мест в двух районах города.
|Район
|Адреса торговых мест
|Нововятский район
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|Первомайский район
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Создание таких зон переводит частную продажу сельхозпродукции в правовое поле. Для местных жителей это способ сократить расходы на продукты, а для садоводов — возможность вернуть часть средств, затраченных на семена и уход за землей.
В Тверской области развернули модульный физический купол, способный остановить тяжелый дрон на огромной скорости без риска детонации на объекте.