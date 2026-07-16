Экологическая катастрофа в миниатюре: в Петербурге обнаружен разлив нефтепродуктов.

В Приморском районе Петербурга на свалке обнаружили разлив нефтепродуктов. Пятна загрязняющих веществ нашли на территории около дома 32 по Шуваловскому проспекту, рядом с Шуваловским парком. Информацию подтвердили в СПб ГКУ "Экострой".
Специалисты выехали на место после жалоб местных жителей. В результате обследования обнаружили проливы на площади 28 квадратных метров. Почву обработали сорбентом, а собранные отходы весом 19,1 кг вывезли на утилизацию.
|Показатель
|Значение
|Площадь загрязнения
|28 кв. м
|Объем утилизированных отходов
|19,1 кг
|Срок ликвидации свалки
|Лето 2026 года
Несмотря на устранение разлива, сама свалка осталась на месте. В "Экострое" пояснили, что ее уберут только летом 2026 года. Жалобы горожан на состояние территории передали в местные органы власти.
Случаи загрязнения нефтепродуктами стали регулярными для города в этом сезоне. В мае жители Красносельского района заметили нефтяные пятна в Дудергофском канале. Комитет по природопользованию установил там боновые заграждения и собрал смесь нефти с водой.
Еще один инцидент произошел 14 мая в акватории судостроительного завода. Во время бункеровки иностранного теплохода топливо разлилось на палубу и попало в Неву в пространство между бортом судна и причалом.
"При обследовании указанного участка выявлены места проливов нефтепродуктов на общей площади 28 кв. м, которые были обработаны сорбентом, собрано и вывезено на утилизацию/обезвреживание 19,1 кг нефтесодержащих отходов", — сообщили в СПб ГКУ "Экострой".
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