Вложили сотни миллиардов в Калининград: застройка острова Октябрьского изменит облик города

Правительство Калининградской области и ГК "Кортрос" подписали соглашение о застройке острова Октябрьского в Калининграде. Девелопер планирует освоить территорию площадью 77 га, инвестировав в проект более 100 млрд рублей. Срок реализации программы рассчитан до 2040 года.

Фото: commons.wikimedia.org by Valeriya Munteanu, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Калининград

Параметры застройки и инфраструктура

Проект предполагает создание полноценного городского района с жилой и коммерческой застройкой. Общий объем жилых площадей превысит 350 тыс. кв. м. Коммерческий сектор представят многофункциональные центры (31 тыс. кв. м), офисы и торговые площади (35,9 тыс. кв. м), а также гостиница и бутик-отель.

Специалист по проектному финансированию Алексей Крупин отмечает, что при таком длительном горизонте планирования (до 2040 года) инвестиции будут вводиться поэтапно. Общий объем в 100 млрд рублей является оценочным пределом всего цикла реализации, а не единовременным вложением, что требует гибкого управления денежными потоками и поэтапного привлечения кредитных линий.

Социальный блок проекта включает:

три школы на 2600 мест;

детский сад на 900 мест;

более 2000 машиномест;

инженерные сети водо-, тепло- и электроснабжения.

Стороны договорились о синхронном вводе жилья и инфраструктуры. Это означает, что первые очереди домов должны сдаваться одновременно с запуском базовых сервисов и транспортных развязок, чтобы избежать образования "социального вакуума" в новом районе.

Экономическое значение для региона

Для Калининграда проект означает освоение крупного городского массива и создание нового административного и делового центра. Развитие острова Октябрьского затронет несколько групп участников рынка.

Для застройщика: масштабный долгосрочный актив с высокой капиталоемкостью.

масштабный долгосрочный актив с высокой капиталоемкостью. Для города: расширение налоговой базы и обновление транспортного каркаса, включая парковки у "Ростех Арены".

расширение налоговой базы и обновление транспортного каркаса, включая парковки у "Ростех Арены". Для покупателей: появление нового предложения в сегменте комплексного освоения территорий (КОТ), где среда формируется с нуля.

появление нового предложения в сегменте комплексного освоения территорий (КОТ), где среда формируется с нуля. Для подрядчиков: гарантированный объем работ на ближайшие 15 лет.

Риски проекта связаны с длительностью реализации. За 16 лет могут измениться макроэкономические условия, стоимость заемного капитала и потребительский спрос. Кроме того, статус проекта на данный момент — соглашение о сотрудничестве, что является намерением сторон, а не финальным строительным планом с утвержденной документацией по всем очередям.

Экспертная проверка: специалист по проектному финансированию специалист по проектному финансированию Алексей Крупин