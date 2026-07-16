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Тело должно быть горячим: восточные секреты из КНР изменят работу врачей в республике Тува

Россия » Сибирь » Кызыл

Девять медицинских работников из Тувы вернулись из трехмесячной стажировки в Китае. Специалисты изучили методы диагностики, лечения и реабилитации в Синьцзянском медицинском университете и клиниках КНР. Обучение организовали Минздрав республики и Культурный фонд имени Кужугета Шойгу.

Китайский врач
Фото: freepik.com by pressfoto, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Китайский врач

Что освоили врачи

Программа стажировки с 15 апреля по 15 июля сочетала теорию и практику. В группу вошли пять врачей и четыре специалиста среднего звена. Врачи изучили подходы к лечению тревожных и депрессивных расстройств, а также техники сухого и горячего иглоукалывания.

Особое внимание уделили реабилитации. Специалисты освоили фасциальный массаж, который помогает восстанавливать пациентов после инсультов, инфарктов и при параличах. Также врачи познакомились с фуцзи-терапией для снятия спазмов.

"В Китае традиционная медицина изучается с детства и является частью системы здравоохранения. В России внедрять такие методики необходимо поэтапно, адаптируя их к существующей медицинской практике", — отметил медицинский массажист Буян Донгак.

Буян Донгак также рассказал о методе массажа туйна, основанном на воздействии на меридианы организма. Врач Саяна Куулар подчеркнула, что в китайской медицине ключевую роль играет прогревание тела, так как переохлаждение считается причиной многих болезней.

Где будут применять знания

Обученные специалисты станут костяком новой Клиники восточной медицины в республике. Восемь человек из делегации займут там рабочие места. Цель — расширить доступ жителей Тувы к методам реабилитации и восточным практикам лечения.

"Полученные знания лягут в основу работы Клиники восточной медицины", — сообщил директор Культурного фонда имени Кужугета Шойгу Аяс Лопсан.

До того как клиника откроется официально, специалисты будут принимать пациентов в специально выделенном помещении. Это позволит начать лечение и реабилитацию по новым методикам без долгого ожидания строительства или оформления здания.

Параметр Данные
Срок обучения 3 месяца (15 апреля — 15 июля)
Состав группы 9 человек (5 врачей, 4 медработника среднего звена)
Место стажировки Синьцзян-Уйгурский автономный район, КНР
Автор Марина Скворцова
Марина Скворцова — журналист с опытом работы в региональных СМИ. Пишет о событиях в регионах, общественной жизни и деятельности органов власти.
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