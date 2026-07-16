Пассажиры в Сосновском районе удивлены: инфраструктура возле ЦРБ пройдет через трансформацию

Возле Сосновской центральной районной больницы в посёлке Сосновском Нижегородской области появится новый автопавильон. Остановка встанет на разворотной площадке в районе улицы Островского, которую полностью перестроят. Об этом сообщили в Главном управлении автодорог региона.

Фото: https://unsplash.com by Nick Sokolov is licensed under Free Автобусная остановка

Обновление остановки привязано к капремонту участка дороги Сосновское — Глядково. Общая протяженность работ составляет 4,4 км. Подрядчик уже снял старый асфальт с площади 27 тыс. кв. м, обработал основание битумной эмульсией и засыпает выравнивающий слой из щебеночно-песчаной смеси. Завершит цикл укладка верхнего слоя асфальтобетона.

Дорожники планируют закончить все работы до конца лета. Чтобы снизить скорость транспорта и защитить пешеходов, на участке установят два "лежачих полицейских" и укрепят обочины щебнем. Разметка из термопластика и краски общей длиной более 12 км обозначит осевые и краевые линии, а также переходы.

"Наша задача — сделать комфортными и безопасными такие маршруты", — пояснил и. о. директора ГКУ НО "ГУАД" Александр Денисов.

По словам Денисова, ремонт дороги между районным центром и отдаленными населенными пунктами позволит увеличить пропускную способность трассы и снизит износ подвески у водителей.

Развитие дорожной сети Сосновского округа

Текущий ремонт проходит по нацпроекту "Инфраструктура для жизни" (до 2025 года — "Безопасные и качественные автомобильные дороги"). За последние годы темпы обновления дорог в округе вышли на системный уровень.

Показатель Значение Объем отремонтированных дорог (с 2019 года) почти 130 км Доля обновленных дорог от общей сети округа около 70%

Такой охват означает, что большая часть транспортного каркаса округа приведена в соответствие с государственными стандартами, что напрямую влияет на доступность медицинской и социальной инфраструктуры для жителей малых поселений.

Экспертная проверка: специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова