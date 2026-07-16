Пассажиры в Сосновском районе удивлены: инфраструктура возле ЦРБ пройдет через трансформацию

Возле Сосновской центральной районной больницы в посёлке Сосновском Нижегородской области появится новый автопавильон. Остановка встанет на разворотной площадке в районе улицы Островского, которую полностью перестроят. Об этом сообщили в Главном управлении автодорог региона.
Обновление остановки привязано к капремонту участка дороги Сосновское — Глядково. Общая протяженность работ составляет 4,4 км. Подрядчик уже снял старый асфальт с площади 27 тыс. кв. м, обработал основание битумной эмульсией и засыпает выравнивающий слой из щебеночно-песчаной смеси. Завершит цикл укладка верхнего слоя асфальтобетона.
Дорожники планируют закончить все работы до конца лета. Чтобы снизить скорость транспорта и защитить пешеходов, на участке установят два "лежачих полицейских" и укрепят обочины щебнем. Разметка из термопластика и краски общей длиной более 12 км обозначит осевые и краевые линии, а также переходы.
"Наша задача — сделать комфортными и безопасными такие маршруты", — пояснил и. о. директора ГКУ НО "ГУАД" Александр Денисов.
По словам Денисова, ремонт дороги между районным центром и отдаленными населенными пунктами позволит увеличить пропускную способность трассы и снизит износ подвески у водителей.
Текущий ремонт проходит по нацпроекту "Инфраструктура для жизни" (до 2025 года — "Безопасные и качественные автомобильные дороги"). За последние годы темпы обновления дорог в округе вышли на системный уровень.
|Показатель
|Значение
|Объем отремонтированных дорог (с 2019 года)
|почти 130 км
|Доля обновленных дорог от общей сети округа
|около 70%
Такой охват означает, что большая часть транспортного каркаса округа приведена в соответствие с государственными стандартами, что напрямую влияет на доступность медицинской и социальной инфраструктуры для жителей малых поселений.
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