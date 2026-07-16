Пассажиры в Сосновском районе удивлены: инфраструктура возле ЦРБ пройдет через трансформацию

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Россия » Поволжье » Новости Нижнего Новгорода

Возле Сосновской центральной районной больницы в посёлке Сосновском Нижегородской области появится новый автопавильон. Остановка встанет на разворотной площадке в районе улицы Островского, которую полностью перестроят. Об этом сообщили в Главном управлении автодорог региона.

Автобусная остановка
Фото: https://unsplash.com by Nick Sokolov is licensed under Free
Автобусная остановка

Обновление остановки привязано к капремонту участка дороги Сосновское — Глядково. Общая протяженность работ составляет 4,4 км. Подрядчик уже снял старый асфальт с площади 27 тыс. кв. м, обработал основание битумной эмульсией и засыпает выравнивающий слой из щебеночно-песчаной смеси. Завершит цикл укладка верхнего слоя асфальтобетона.

Дорожники планируют закончить все работы до конца лета. Чтобы снизить скорость транспорта и защитить пешеходов, на участке установят два "лежачих полицейских" и укрепят обочины щебнем. Разметка из термопластика и краски общей длиной более 12 км обозначит осевые и краевые линии, а также переходы.

"Наша задача — сделать комфортными и безопасными такие маршруты", — пояснил и. о. директора ГКУ НО "ГУАД" Александр Денисов.

По словам Денисова, ремонт дороги между районным центром и отдаленными населенными пунктами позволит увеличить пропускную способность трассы и снизит износ подвески у водителей.

Развитие дорожной сети Сосновского округа

Текущий ремонт проходит по нацпроекту "Инфраструктура для жизни" (до 2025 года — "Безопасные и качественные автомобильные дороги"). За последние годы темпы обновления дорог в округе вышли на системный уровень.

Показатель Значение
Объем отремонтированных дорог (с 2019 года) почти 130 км
Доля обновленных дорог от общей сети округа около 70%

Такой охват означает, что большая часть транспортного каркаса округа приведена в соответствие с государственными стандартами, что напрямую влияет на доступность медицинской и социальной инфраструктуры для жителей малых поселений.

Экспертная проверка: специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова
Автор Марина Скворцова
Марина Скворцова — журналист с опытом работы в региональных СМИ. Пишет о событиях в регионах, общественной жизни и деятельности органов власти.
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