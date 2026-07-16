Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Дачники больше не будут бояться штрафов: Киров перевел стихийную продажу ягод в правовое поле
Экологическая катастрофа в миниатюре: в Петербурге обнаружен разлив нефтепродуктов.
Граница закрылась, отпуск пропал: за какие ошибки туристам блокируют выезд из России
Мозг просто дорисовывает картинку: популярная модификация авто лишает владельцев обзора ночью
Мертвые герои под ногами живых: строительство на окраине Москвы обернулось этической катастрофой
Вложили сотни миллиардов в Калининград: застройка острова Октябрьского изменит облик города
Турецкие фуры разворачивают на границе: с прилавков пропадут привычные россиянам продукты
МАЗ и МАЗ-Купава поставили первый микроавтобус для перевозки пассажиров в аэропорт Минска
Старые иномарки стали выгоднее новых: японские инженеры создали технику, которая пережила владельцев

Это уже не просто лагерь: в Тамиске подростков обучили навыкам, которые спасут жизнь в бою

Россия » Юг » Владикавказ

В детском реабилитационном центре "Тамиск" проходят интенсивные занятия подростков по военно-патриотической подготовке. В рамках проекта "Щит Отечества" около 250 ребят осваивают тактическую медицину, управление беспилотниками и основы огневой стрельбы.

Военно-патриотический лагерь
Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Военно-патриотический лагерь

Программа включает пять тематических блоков. Инструкторы обучают подростков останавливать кровотечения, правильно накладывать жгуты, собирать и разбирать оружие, а также элементам тактики боя. В этом году курс расширили: добавили обучение работе с БПЛА, а занятия по медицине доверили профессиональному травматологу.

"Мы изготавливаем майки с изображениями героев СССР и СВО, знаковыми местами Великой Отечественной войны и современными локациями. Их дарят детям, которые активно проявляют себя и выигрывают конкурсы. На рукаве каждой майки есть QR-код", — пояснил руководитель проекта "Щит Отечества", депутат Парламента РСО-А Алан Базаев.

В качестве наставников в проекте участвуют Герой России Юрий Абаев и председатель комитета по делам молодежи Руслан Джусоев. Организацией смены занимается молодежная организация "Новое поколение" при поддержке "Движения первых".

Помимо тактической подготовки, в центре уделяют внимание сохранению традиций. Подростки вместе с вожатыми готовили национальные блюда и проводили обряды, связанные с разделкой жертвенного барана. Также в лагере работали творческие мастерские, ребята готовили музыкальные и танцевальные номера к празднованию Дня Хетага.

Развитие проекта

После смены в "Тамиске" занятия продолжатся в других лагерях республики. С началом учебного года программу перенесут на школьные площадки. По расчетам организаторов, проект охватит около 9 тысяч детей.

Направление подготовки Содержание
Тактическая медицина Остановка кровотечений, наложение жгутов
Техническая подготовка Управление БПЛА, сборка-разборка оружия
Боевая подготовка Огневая стрельба, тактика боя
Автор Виктор Дементьев
Виктор Дементьев — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
Сейчас читают
Запад уверовал в безнаказанность: заводы для ВСУ могут лишиться привычной неприкосновенности
Военные новости
Запад уверовал в безнаказанность: заводы для ВСУ могут лишиться привычной неприкосновенности
Пустоцветы атаковали грядку с кабачками? Всего четыре шага вернут кустам завязи и плоды
Садоводство, цветоводство
Пустоцветы атаковали грядку с кабачками? Всего четыре шага вернут кустам завязи и плоды
Эпоха чугунных двигателей ушла в прошлое: конструкторы ограничили срок службы современных машин
Авто
Эпоха чугунных двигателей ушла в прошлое: конструкторы ограничили срок службы современных машин
Популярное
Защита объектов стала физической: Ростех представил купол, который защитит от любых БПЛА

В Тверской области развернули модульный физический купол, способный остановить тяжелый дрон на огромной скорости без риска детонации на объекте.

Защита объектов стала физической: Ростех представил купол, который защитит от любых БПЛА
Россия и Иран начали планомерное обнуление спутниковой связи Starlink
Россия и Иран начали планомерное обнуление спутниковой связи Starlink
Молоко в омлете больше не нужно: две простые добавки меняют вкус и текстуру блюда
Инспектор просит к обочине в глухом лесу? Лучше проехать мимо: вот почему нельзя останавливаться
Догнали и сделали лучше: Белоусову рассказали о внедрении систем СВОД и Витрины данных Любовь Степушова
Физики пошли на безумный риск: созданная в лаборатории черная дыра начала испаряться на глазах
Коза сыта, и капуста цела: садоводы применяют это неожиданное средство для защиты овощей от гусениц
Нефтехранилища накрыли стальной нитью: новая разработка изменила правила защиты инфраструктуры
Нефтехранилища накрыли стальной нитью: новая разработка изменила правила защиты инфраструктуры
Последние материалы
Конец эпохи живого исполнения: Сергей Безруков оценил шансы ИИ захватить российские экраны
Деньги за ребенка не для всех: Псковская область ввела жесткое условие для выплат ИП
Тело должно быть горячим: восточные секреты из КНР изменят работу врачей в республике Тува
Врачи объяснили влияние анатомических особенностей головы на восприятие музыки
Живот управляет головой: скрытые процессы в организме лишают человека контроля над весом
Водители в шоке от цен: новые правила в Санкт-Петербурге ударят по кошельку каждого
Пассажиры в Сосновском районе удивлены: инфраструктура возле ЦРБ пройдет через трансформацию
Это уже не просто лагерь: в Тамиске подростков обучили навыкам, которые спасут жизнь в бою
Там действительно есть чем дышать: каменистый объект в зоне обитаемости подал сигнал
Этого не ждал никто в Европе: новый закон в Германии лишил фармацевтических гигантов колоссальной прибыли
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.