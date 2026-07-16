Это уже не просто лагерь: в Тамиске подростков обучили навыкам, которые спасут жизнь в бою

В детском реабилитационном центре "Тамиск" проходят интенсивные занятия подростков по военно-патриотической подготовке. В рамках проекта "Щит Отечества" около 250 ребят осваивают тактическую медицину, управление беспилотниками и основы огневой стрельбы.

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Военно-патриотический лагерь

Программа включает пять тематических блоков. Инструкторы обучают подростков останавливать кровотечения, правильно накладывать жгуты, собирать и разбирать оружие, а также элементам тактики боя. В этом году курс расширили: добавили обучение работе с БПЛА, а занятия по медицине доверили профессиональному травматологу.

"Мы изготавливаем майки с изображениями героев СССР и СВО, знаковыми местами Великой Отечественной войны и современными локациями. Их дарят детям, которые активно проявляют себя и выигрывают конкурсы. На рукаве каждой майки есть QR-код", — пояснил руководитель проекта "Щит Отечества", депутат Парламента РСО-А Алан Базаев.

В качестве наставников в проекте участвуют Герой России Юрий Абаев и председатель комитета по делам молодежи Руслан Джусоев. Организацией смены занимается молодежная организация "Новое поколение" при поддержке "Движения первых".

Помимо тактической подготовки, в центре уделяют внимание сохранению традиций. Подростки вместе с вожатыми готовили национальные блюда и проводили обряды, связанные с разделкой жертвенного барана. Также в лагере работали творческие мастерские, ребята готовили музыкальные и танцевальные номера к празднованию Дня Хетага.

Развитие проекта

После смены в "Тамиске" занятия продолжатся в других лагерях республики. С началом учебного года программу перенесут на школьные площадки. По расчетам организаторов, проект охватит около 9 тысяч детей.

Направление подготовки Содержание Тактическая медицина Остановка кровотечений, наложение жгутов Техническая подготовка Управление БПЛА, сборка-разборка оружия Боевая подготовка Огневая стрельба, тактика боя