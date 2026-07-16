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Водители в шоке от цен: новые правила в Санкт-Петербурге ударят по кошельку каждого

Россия » Северо-Запад » Санкт-Петербург

В Законодательное собрание Санкт-Петербурга поступил законопроект, предполагающий резкое ужесточение санкций за игнорирование оплаты стоянки в зонах платной парковки. Городские власти рассчитывают, что новые финансовые меры станут долгосрочным механизмом профилактики правонарушений на дорогах. Если депутаты одобрят изменения, обновленные правила начнут действовать спустя десять суток после их публикации. Параллельно с ужесточением правил в городе корректируется общая схема движения транспорта, что требует от водителей повышенной внимательности.

Парковка
Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Парковка

Дифференциация штрафов для граждан и бизнеса

На текущий момент в Северной столице установлена фиксированная планка ответственности в размере 3000 рублей для всех категорий автовладельцев. Новый документ предлагает разделить нарушителей: для обычных граждан сумма вырастет до 5000 рублей, а для организаций наказание станет кратным. Как сообщает rosbalt.ru, юридическим лицам придется выплачивать до 30 000 рублей за каждое зафиксированное нарушение правил парковки.

Специалисты транспортного блока указывают на три системные ошибки, которые чаще всего приводят к наложению взысканий. По их данным, автомобилисты нередко забывают продлевать парковочную сессию, путают номера территориальных зон или ошибаются при вводе государственного номера машины в приложении. В условиях, когда автобусные рейсы в СПб становятся все более востребованными, контроль за свободным пространством на дорогах Петербурга приобретает критическое значение.

"Радикальное повышение штрафов для юридических лиц до 30 тысяч рублей выглядит как попытка окончательно вытеснить коммерческий транспорт с обычных парковочных мест в пользу специализированных логистических площадок", — отметил в беседе с Pravda.Ru автоэксперт Антон Воробьев.

Причины и последствия законодательной инициативы

Разработчики проекта настаивают, что текущий уровень штрафов перестал выполнять свою предупредительную функцию. Высокая стоимость владения автомобилем и дефицит мест в центре города заставляют власти искать рычаги давления на тех, кто систематически уклоняется от оплаты. При этом безопасность остается приоритетом: напомним, недавно безопасность дорожного движения в Приморском районе стала темой судебного разбирательства, приведшего к изменению разметки у остановок.

Стоит добавить, что инфраструктурные изменения в городе затрагивают не только наземные парковки, но и масштабные подземные узлы. Например, в центре Петербурга уже стартовала прокладка тоннелей к будущему терминалу ВСМ. В таких условиях жесткая дисциплина на улицах города становится необходимостью для предотвращения транспортного коллапса.

Ответы на популярные вопросы о штрафах за парковку

На сколько вырастет штраф для частных лиц в Петербурге?

Согласно предложенному законопроекту, максимальная сумма взыскания для физических лиц увеличится с 3000 до 5000 рублей.

Как сильно изменятся санкции для юридических лиц?

Для компаний предусмотрено самое значительное повышение — штраф составит 30 000 рублей вместо прежних 3000 рублей.

Когда новые правила вступят в юридическую силу?

Закон начнет действовать через 10 дней после момента его подписания и официального опубликования в реестре.

Какие ошибки чаще всего приводят к штрафам?

Основными причинами остаются некорректно указанный госномер автомобиля, выбор неверной парковочной зоны и просрочка оплаты сессии.

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Автор Владимир Успенский
Журналист и выпускающий редактор Pravda.Ru
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