Связь поколений через десятилетия: в Калмыкии создадут сквер памяти Номто Очирова

В Кетченеровском районе создадут сквер в память о лингвисте и просветителе Номто Очирове. К 140-летию со дня рождения учёного, которое придётся на 10 октября 2026 года, в посёлке появится мемориальная зона с монументом и бюстом.

Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены Ремонт тротуара в парке

Жизнь Номто Очирова была тесно связана с этим районом. В районном центре до сих пор стоит дом на одноимённой улице, где учёный прожил свои последние годы.

Инициаторами проекта стали старейшины посёлка, которые лично знали Очирова. Чтобы реализовать идею, сейчас в районе собирают благотворительные средства. Жители помогают проекту не только деньгами: люди выходят на субботники, предоставляют свою строительную технику и материалы для обустройства территории.

"Сквер станет местом памяти и уважения к человеку, внёсшему огромный вклад в калмыцкую науку и культуру", — отмечают организаторы проекта.

Создание такого пространства позволит сохранить связь поколений и напомнить молодёжи о трудах джангароведа, чьи работы стали фундаментом для изучения калмыцкого языка и наследия.

Параметр Детали проекта Повод 140-летие Номто Очирова (10 октября 2026 года) Элементы сквера Монумент, бюст учёного, озеленение Источники ресурсов Благотворительный сбор, техника и труд жителей