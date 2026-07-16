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Связь поколений через десятилетия: в Калмыкии создадут сквер памяти Номто Очирова

Россия » Юг » Элиста

В Кетченеровском районе создадут сквер в память о лингвисте и просветителе Номто Очирове. К 140-летию со дня рождения учёного, которое придётся на 10 октября 2026 года, в посёлке появится мемориальная зона с монументом и бюстом.

Ремонт тротуара в парке
Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
Ремонт тротуара в парке

Жизнь Номто Очирова была тесно связана с этим районом. В районном центре до сих пор стоит дом на одноимённой улице, где учёный прожил свои последние годы.

Инициаторами проекта стали старейшины посёлка, которые лично знали Очирова. Чтобы реализовать идею, сейчас в районе собирают благотворительные средства. Жители помогают проекту не только деньгами: люди выходят на субботники, предоставляют свою строительную технику и материалы для обустройства территории.

"Сквер станет местом памяти и уважения к человеку, внёсшему огромный вклад в калмыцкую науку и культуру", — отмечают организаторы проекта.

Создание такого пространства позволит сохранить связь поколений и напомнить молодёжи о трудах джангароведа, чьи работы стали фундаментом для изучения калмыцкого языка и наследия.

Параметр Детали проекта
Повод 140-летие Номто Очирова (10 октября 2026 года)
Элементы сквера Монумент, бюст учёного, озеленение
Источники ресурсов Благотворительный сбор, техника и труд жителей
Автор Марина Скворцова
Марина Скворцова — журналист с опытом работы в региональных СМИ. Пишет о событиях в регионах, общественной жизни и деятельности органов власти.
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