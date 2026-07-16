Водители больше не тратят время зря: Рубцовск запустил сервис, который перестроил логику заправок

В Рубцовске запустили цифровую систему управления очередями на автозаправочных станциях. По первым данным, время ожидания водителей сократилось на 30%.
Для контроля потока машин установили цифровые табло с актуальными данными о загрузке заправок. Теперь водители могут записаться на заправку онлайн, чтобы заранее спланировать поездку и избежать простоя.
Система работает в режиме реального времени, что позволяет операторам менять график смен сотрудников в зависимости от наплыва автомобилей. Водители отмечают, что ситуация стала лучше в часы пик.
|Инструмент
|Результат
|Цифровые табло и онлайн-запись
|Снижение времени ожидания на 30%
|Мониторинг трафика
|Гибкое управление графиком персонала
Видео с демонстрацией работы системы разместили на официальном сайте администрации города.
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