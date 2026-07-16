Водители больше не тратят время зря: Рубцовск запустил сервис, который перестроил логику заправок

В Рубцовске запустили цифровую систему управления очередями на автозаправочных станциях. По первым данным, время ожидания водителей сократилось на 30%.

Фото: Pravda.Ru by Петр Ермилин is licensed under Все права защищены Очередь на автозаправке во время заката

Для контроля потока машин установили цифровые табло с актуальными данными о загрузке заправок. Теперь водители могут записаться на заправку онлайн, чтобы заранее спланировать поездку и избежать простоя.

Система работает в режиме реального времени, что позволяет операторам менять график смен сотрудников в зависимости от наплыва автомобилей. Водители отмечают, что ситуация стала лучше в часы пик.

Инструмент Результат Цифровые табло и онлайн-запись Снижение времени ожидания на 30% Мониторинг трафика Гибкое управление графиком персонала

Видео с демонстрацией работы системы разместили на официальном сайте администрации города.

Экспертная проверка: специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова