Рак перестал быть приговором: в Башкортостане внедрили проект, который сократил число диагнозов

Глава Башкортостана Радий Хабиров обсудил с руководством Национального медицинского исследовательского центра радиологии развитие онкологической службы в республике. Встреча прошла 16 июля с участием генерального директора центра и главного онколога Минздрава России Андрея Каприна, а также академика Айдара Ишмухаметова, возглавляющего Федеральный научный центр имени Михаила Чумакова.

Фото: Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Больной старик

Основным итогом работы по раннему выявлению заболеваний стало снижение числа новых случаев онкологии. За первое полугодие 2026 года этот показатель в регионе упал на 5,3% относительно прошлого года.

Показатель Значение Общее число врачей-онкологов в РБ 296 человек Врачи в амбулаторном звене 179 человек Динамика заболеваемости (I пол. 2026 г.) -5,3%

Промышленный фильтр: проект "Онкопатруль"

Стороны оценили работу просветительского проекта "Онкопатруль", который с 2019 года охватывает крупнейшие промышленные предприятия республики. В частности, диагностику прошли сотрудники ОДК-УМПО, "Башкирской содовой компании" и "Салаватстекло".

В 2026 году программу расширили за счет Ишимбая и Нефтекамска. Медицинский осмотр прошли рабочие ПАО "НефАЗ" и Ишимбайского завода катализаторов. Параллельно с обследованиями пациентов врачи республики — рентгенологи, эндоскописты и специалисты УЗИ — прошли серию мастер-классов для повышения квалификации.

Продолжением обмена опытом станет научно-практическая конференция "Комбинированное лечение злокачественных новообразований", которая пройдет в Уфе 17-18 июля. В ней примут участие специалисты Национального медицинского исследовательского центра радиологии.

"Уровень реализации федерального проекта в Башкортостане заслуживает высокой оценки", — отметил генеральный директор Национального медицинского исследовательского центра радиологии Андрей Каприн.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов