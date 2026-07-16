Рак перестал быть приговором: в Башкортостане внедрили проект, который сократил число диагнозов

Глава Башкортостана Радий Хабиров обсудил с руководством Национального медицинского исследовательского центра радиологии развитие онкологической службы в республике. Встреча прошла 16 июля с участием генерального директора центра и главного онколога Минздрава России Андрея Каприна, а также академика Айдара Ишмухаметова, возглавляющего Федеральный научный центр имени Михаила Чумакова.
Основным итогом работы по раннему выявлению заболеваний стало снижение числа новых случаев онкологии. За первое полугодие 2026 года этот показатель в регионе упал на 5,3% относительно прошлого года.
|Показатель
|Значение
|Общее число врачей-онкологов в РБ
|296 человек
|Врачи в амбулаторном звене
|179 человек
|Динамика заболеваемости (I пол. 2026 г.)
|-5,3%
Стороны оценили работу просветительского проекта "Онкопатруль", который с 2019 года охватывает крупнейшие промышленные предприятия республики. В частности, диагностику прошли сотрудники ОДК-УМПО, "Башкирской содовой компании" и "Салаватстекло".
В 2026 году программу расширили за счет Ишимбая и Нефтекамска. Медицинский осмотр прошли рабочие ПАО "НефАЗ" и Ишимбайского завода катализаторов. Параллельно с обследованиями пациентов врачи республики — рентгенологи, эндоскописты и специалисты УЗИ — прошли серию мастер-классов для повышения квалификации.
Продолжением обмена опытом станет научно-практическая конференция "Комбинированное лечение злокачественных новообразований", которая пройдет в Уфе 17-18 июля. В ней примут участие специалисты Национального медицинского исследовательского центра радиологии.
"Уровень реализации федерального проекта в Башкортостане заслуживает высокой оценки", — отметил генеральный директор Национального медицинского исследовательского центра радиологии Андрей Каприн.
В Тверской области развернули модульный физический купол, способный остановить тяжелый дрон на огромной скорости без риска детонации на объекте.