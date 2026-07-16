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Прописка станет главным пропуском: в Крыму упростили оформление поставок сжиженного газа

Россия » Юг » Симферополь

Жители Крыма, чьи дома не подключены к газопроводу, теперь могут проще оформить поставку сжиженного газа. Для этого достаточно подтвердить факт постоянного проживания в доме.

Стопка бланков и финансовые инструменты
Фото: Pravda.Ru by Нинель Андрейченко is licensed under Все права защищены
Стопка бланков и финансовые инструменты

Об этом рассказал генеральный директор ГУП РК "Крымгазсети" Дмитрий Надточаев. По его словам, подтверждением станет прописка или временная регистрация.

"Человеку потребуется лишь доказать, что он живёт в этом негазифицированном доме. Постоянное проживание подтверждается пропиской или временной регистрацией", — отметил Дмитрий Надточаев.

Цифровизация и доставка в села

В "Крымгазсетях" готовят запуск онлайн-сервиса. Он позволит заключать договоры дистанционно, чтобы людям не пришлось ехать в офисы. Параллельно компания организует выезды в сельские районы: сотрудники привезут баллоны с газом прямо к порогу дома и на месте подпишут все бумаги.

Кто получит газ

Поставки направят тем, кто действительно нуждается в топливе. Если у жителя уже стоят полные баллоны, бесплатная поставка для него временно закроется. Право на получение нового газа вернётся, как только имеющийся запас закончится.

Экспертная проверка: юрист по региональному законодательству Светлана Фёдорова
Автор Марина Скворцова
Марина Скворцова — журналист с опытом работы в региональных СМИ. Пишет о событиях в регионах, общественной жизни и деятельности органов власти.
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