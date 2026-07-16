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Лето внезапно превратилось в осень: Москва и Подмосковье ощутят температурный шок уже к утру

Россия » Центр » Москва

В Москве и Подмосковье ожидается резкое похолодание: ближайшая ночь может стать одной из самых холодных с начала лета. В столице столбики термометров опустятся до +8…+10 градусов, а в области к утру температура упадет до +5.

Пустая улица и жилой дом
Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
Пустая улица и жилой дом

По данным синоптика Михаила Леуса из центра погоды "Фобос", за всё лето температура в Москве опускалась ниже +10 градусов всего дважды. Причиной похолодания стал антициклон с запада. Ветер в городе стихнет, небо останется ясным, осадков не будет.

"Ближайшая ночь в Москве станет одной из самых холодных с начала лета", — сообщил Михаил Леус.

В пятницу сохранится солнечная погода, но воздух не прогреется выше +20…+22 градусов. На выходных в регионе установится ясная погода без дождей — это связано с приходом антициклона со стороны Скандинавского полуострова.

Показатель Прогноз температуры
Ночь в Москве +8…+10 °C
Ночь в Московской области до +5 °C
День в пятницу +20…+22 °C

Для жителей региона такие перепады означают необходимость сменить летний гардероб на более теплые вещи, особенно при поездках из города в область.

Экспертная проверка: климатолог / синоптик Павел Лебедев
Автор Марина Скворцова
Марина Скворцова — журналист с опытом работы в региональных СМИ. Пишет о событиях в регионах, общественной жизни и деятельности органов власти.
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