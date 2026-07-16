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Игнорировали предупреждения годами: в Феодосии применили санкции к собственнику дачи "Милос"

Россия » Юг » Симферополь

Собственник исторической дачи "Милос" в Феодосии заплатит 100 тысяч рублей штрафа за то, что здание довели до ветхости. Решение вынес Феодосийский городской суд.

Подписание документа
Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
Подписание документа

Объект культурного наследия начала XX века находится на проспекте Айвазовского. В ходе обследований выяснилось, что особняк требует срочного ремонта. Госкомитет по охране культурного наследия Крыма оценил состояние здания как "ограниченно работоспособное".

Специалисты зафиксировали повреждения крыши и стен, износ внешнего декора, а также износ внутренних конструкций. Хотя Госкомитет направил владельцу предостережение, АО "Санаторий Восход" неоднократно просило продлить сроки реставрации, но так и не приступило к работам. Кроме того, на здании отсутствуют обязательные информационные таблички.

"Производственные работы по сохранению объекта не проведены. Таким образом, акционерным обществом нарушены требования действующего законодательства об охране культурного наследия", — сообщили в пресс-службе суда.

Представитель санатория признал вину в суде. Сумма штрафа была определена с учетом того, что собственник начал предпринимать некоторые меры по устранению нарушений.

О даче "Милос"

Особняк построили в 1911 году, и сегодня он считается одной из главных достопримечательностей Феодосии. Главная особенность архитектуры — гипсовые копии античных статуй вдоль главного фасада. В беседке-ротонде установлена копия Венеры Милосской, давшая название всему имению. О необходимости реставрации здания говорят уже много лет.

Для города сохранение таких объектов важно не только с точки зрения истории, но и для развития туристического маршрута по набережной, так как ветшающие особняки снижают общую привлекательность курортной зоны.

Экспертная проверка: юрист по региональному законодательству Светлана Фёдорова
Автор Марина Скворцова
Марина Скворцова — журналист с опытом работы в региональных СМИ. Пишет о событиях в регионах, общественной жизни и деятельности органов власти.
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