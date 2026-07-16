Безопасность оказалась под вопросом: проверка Приютненского района выявила критический провал в больнице

В больнице Приютненского района обнаружили отсутствие резервного источника питания, который должен обеспечивать работу медицинского оборудования при отключении электричества.

Фото: Designed by Freepik by peoplecreations, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Хирурги, выполняющие операции в операционной комнате

Прокурор района проверил, как медучреждение эксплуатирует автономные системы энергоснабжения. Выяснилось, что в больнице нет второго независимого источника питания. Без него работа критически важных устройств в случае аварии на электросетях может полностью остановиться, что создает риски для жизни пациентов.

"Проверка показала: второй независимый взаиморезервирующий источник питания в больнице отсутствует. Это нарушает установленные нормы", — сообщили в прокуратуре Приютненского района.

По результатам надзора прокурор направил главному врачу представление об устранении нарушений. Руководитель учреждения признал вину и удовлетворил требования ведомства. Также главный врач понес административную ответственность.