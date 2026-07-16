Терпение автомобилистов на пределе: Кировская область ввела особый режим работы всех АЗС

Власти Кировской области пытаются сократить очереди на автозаправочных станциях за счет увеличения штата персонала. Губернатор Александр Соколов поручил сетям АЗС вывести на смены больше операторов, чтобы ускорить обслуживание водителей.
Решение приняли на заседании оперативного штаба. Параллельно глава региона попросил волонтеров возобновить раздачу воды людям, которые стоят в очередях за топливом.
По данным правительства региона, на 16 июля в области накопили около 3,3 тысячи тонн бензина (примерно 4 млн литров). Власти утверждают, что этот объем покрывает текущий спрос.
Статистика продаж за 15 июля показывает распределение нагрузки между основными сетями АЗС:
|Сеть АЗС
|Общий объем продаж (тонн)
|В том числе бензин (тонн)
|Лукойл
|952
|481
|Движение
|276
|157,5
Несмотря на имеющиеся запасы, жесткие ограничения по отпуску топлива остаются в силе. С 8 июля запретили заправлять канистры и другие емкости. С 11 июля заправляют машины по графику: по четным и нечетным государственным номерам.
Для предотвращения конфликтов и контроля порядка на объектах дежурят сотрудники Росгвардии и полиции.
В Тверской области развернули модульный физический купол, способный остановить тяжелый дрон на огромной скорости без риска детонации на объекте.