Терпение автомобилистов на пределе: Кировская область ввела особый режим работы всех АЗС

Власти Кировской области пытаются сократить очереди на автозаправочных станциях за счет увеличения штата персонала. Губернатор Александр Соколов поручил сетям АЗС вывести на смены больше операторов, чтобы ускорить обслуживание водителей.

Фото: Pravda.Ru by Петр Ермилин is licensed under Все права защищены Озабоченный мужчина в машине ждет на бензоколонке

Решение приняли на заседании оперативного штаба. Параллельно глава региона попросил волонтеров возобновить раздачу воды людям, которые стоят в очередях за топливом.

Запасы топлива и объемы продаж

По данным правительства региона, на 16 июля в области накопили около 3,3 тысячи тонн бензина (примерно 4 млн литров). Власти утверждают, что этот объем покрывает текущий спрос.

Статистика продаж за 15 июля показывает распределение нагрузки между основными сетями АЗС:

Сеть АЗС Общий объем продаж (тонн) В том числе бензин (тонн) Лукойл 952 481 Движение 276 157,5

Режим работы заправок

Несмотря на имеющиеся запасы, жесткие ограничения по отпуску топлива остаются в силе. С 8 июля запретили заправлять канистры и другие емкости. С 11 июля заправляют машины по графику: по четным и нечетным государственным номерам.

Для предотвращения конфликтов и контроля порядка на объектах дежурят сотрудники Росгвардии и полиции.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов