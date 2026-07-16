Безопасность малыша превыше всего: Рязанский перинатальный центр перейдет на иные стандарты

Рязанский перинатальный центр до конца 2026 года закупит 262 единицы нового медицинского оборудования. Об этом сообщили в региональном министерстве здравоохранения.
Модернизация центра началась в 2022 году. Раньше технику закупали за счет средств областного бюджета, теперь финансирование переходит в рамках нацпроекта "Семья".
"Главный приоритет регионального здравоохранения — безопасность мамы и малыша. Именно поэтому перинатальный центр оснащается современным оборудованием, которое позволит повысить качество и безопасность оказания медицинской помощи", — отметил заместитель председателя правительства Рязанской области, министр здравоохранения Александр Пшенников.
Помимо техники, в центре обновят интерьеры. В ближайшее время начнется косметический ремонт внутренних помещений и внешних элементов здания. Это должно сделать пребывание женщин и новорожденных в клинике более комфортным.
|Направление обновления
|Детали
|Техническое оснащение
|262 единицы оборудования до конца 2026 года
|Инфраструктура
|Косметический ремонт фасада и внутренних помещений
|Источники финансирования
|Региональный бюджет, нацпроект "Семья"
Для жителей Рязани и области это означает снижение рисков при сложных родах и доступ к диагностике без необходимости выезжать в другие регионы. Обновление помещений позволит уменьшить стресс для молодых матерей в послеродовой период.
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