Безопасность малыша превыше всего: Рязанский перинатальный центр перейдет на иные стандарты

Рязанский перинатальный центр до конца 2026 года закупит 262 единицы нового медицинского оборудования. Об этом сообщили в региональном министерстве здравоохранения.

Фото: Pravda.Ru by Мария Сирота is licensed under Все права защищены Медицинский осмотр новорожденного

Модернизация центра началась в 2022 году. Раньше технику закупали за счет средств областного бюджета, теперь финансирование переходит в рамках нацпроекта "Семья".

"Главный приоритет регионального здравоохранения — безопасность мамы и малыша. Именно поэтому перинатальный центр оснащается современным оборудованием, которое позволит повысить качество и безопасность оказания медицинской помощи", — отметил заместитель председателя правительства Рязанской области, министр здравоохранения Александр Пшенников.

Помимо техники, в центре обновят интерьеры. В ближайшее время начнется косметический ремонт внутренних помещений и внешних элементов здания. Это должно сделать пребывание женщин и новорожденных в клинике более комфортным.

Направление обновления Детали Техническое оснащение 262 единицы оборудования до конца 2026 года Инфраструктура Косметический ремонт фасада и внутренних помещений Источники финансирования Региональный бюджет, нацпроект "Семья"

Для жителей Рязани и области это означает снижение рисков при сложных родах и доступ к диагностике без необходимости выезжать в другие регионы. Обновление помещений позволит уменьшить стресс для молодых матерей в послеродовой период.

Экспертная проверка: специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова