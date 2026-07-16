Такого не делают в новых школах: художники изменили облик стен в Пушкино

В микрорайоне Клязьма города Пушкино к сентябрю 2026 года откроют школу № 7. Здание на улице Кольцовской, построенное в 1957 году, сейчас проходит капитальный ремонт — строители завершили более 70% работ.

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Все права защищены Синий школьный рюкзак на стуле в пустом классе

Помимо обновления инфраструктуры, в школе создают серию настенных панно "Моя школа — моя история". Живописцы мастерской Алексея Шилова оформляют рекреации первого, второго и третьего этажей с помощью техники сграффито. Она позволяет создавать рельефные изображения: мастера счищают часть верхнего слоя сырой шпатлевки, после чего грунтуют и раскрашивают поверхность.

"Нижний слой тонируют краскопультом, крупные детали прокрашивают валиком, а для мелких используют кисточки", — пояснил художник и бригадир работ Илья Смирнов.

Для росписи выбрали природную гамму: бежевые, голубые, белые и розовые тона. Сюжеты пяти планируемых панно посвящены истории края. В центре внимания — станция Клязьма образца 1898 года, храм Спаса Нерукотворного Образа, старые дачи и рыбаки. Чтобы объединить архитектурные образы с элементами природы, художники используют специальные орнаменты.

Над проектом работают пять человек. Свою часть работ по росписи они планируют закончить до конца этого месяца. Такие детали в интерьере должны помочь ученикам лучше узнать историю своего района.