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Такого не делают в новых школах: художники изменили облик стен в Пушкино

Россия » Центр » Московская область

В микрорайоне Клязьма города Пушкино к сентябрю 2026 года откроют школу № 7. Здание на улице Кольцовской, построенное в 1957 году, сейчас проходит капитальный ремонт — строители завершили более 70% работ.

Синий школьный рюкзак на стуле в пустом классе
Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Все права защищены
Синий школьный рюкзак на стуле в пустом классе

Помимо обновления инфраструктуры, в школе создают серию настенных панно "Моя школа — моя история". Живописцы мастерской Алексея Шилова оформляют рекреации первого, второго и третьего этажей с помощью техники сграффито. Она позволяет создавать рельефные изображения: мастера счищают часть верхнего слоя сырой шпатлевки, после чего грунтуют и раскрашивают поверхность.

"Нижний слой тонируют краскопультом, крупные детали прокрашивают валиком, а для мелких используют кисточки", — пояснил художник и бригадир работ Илья Смирнов.

Для росписи выбрали природную гамму: бежевые, голубые, белые и розовые тона. Сюжеты пяти планируемых панно посвящены истории края. В центре внимания — станция Клязьма образца 1898 года, храм Спаса Нерукотворного Образа, старые дачи и рыбаки. Чтобы объединить архитектурные образы с элементами природы, художники используют специальные орнаменты.

Над проектом работают пять человек. Свою часть работ по росписи они планируют закончить до конца этого месяца. Такие детали в интерьере должны помочь ученикам лучше узнать историю своего района.

Автор Марина Скворцова
Марина Скворцова — журналист с опытом работы в региональных СМИ. Пишет о событиях в регионах, общественной жизни и деятельности органов власти.
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