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Слишком уверенно распоряжалась властью: ставропольская чиновница отправится в колонию на 8 лет

Россия » Юг » Ставрополь

В Ессентуках осудили старшего государственного инспектора министерства строительства и архитектуры Ставропольского края. Чиновница получала взятки от застройщиков, чтобы закрывать глаза на нарушения при возведении многоквартирных домов.

многоэтажный дом
Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
многоэтажный дом

По данным УФСБ по Ставропольскому краю, коррупционная схема работала с апреля 2024 года по май 2025 года. Инспектор брала деньги за то, чтобы не штрафовать компании и не фиксировать отступления от проектной документации. Всего за этот период она получила 580 тысяч рублей.

После разоблачения в отношении женщины возбудили три уголовных дела и отправили её под стражу. Чтобы обеспечить возмещение ущерба или выплату штрафов, следствие наложило арест на имущество обвиняемой на сумму свыше 45 млн рублей.

Ессентукский городской суд назначил чиновнице наказание в виде 8 лет и 2 месяцев лишения свободы. Отбывать срок она будет в колонии общего режима. Также суд назначил штраф в размере 1 млн рублей.

Автор Марина Скворцова
Марина Скворцова — журналист с опытом работы в региональных СМИ. Пишет о событиях в регионах, общественной жизни и деятельности органов власти.
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