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Нас заставляют платить дважды: Минстрой РФ остановил необоснованные сборы в многоквартирных домах

Россия » Дальний Восток » Владивосток

Управляющие компании не могут требовать с жильцов отдельную плату за воду, которую тратят на промывку системы отопления. Минстрой России подтвердил: эти затраты уже входят в общую стоимость содержания общего имущества многоквартирного дома.

Деньги
Фото: pixabay.com by Sächsisch is licensed under Free for use under the Pixabay Content License
Деньги

Ситуация стала актуальной после того, как в ряде регионов УК начали добавлять в квитанции отдельную строку за техническое обслуживание радиаторов и труб. Ведомство назвало такие действия незаконными.

По закону все работы по подготовке дома к зиме, включая промывку систем, включены в единый тариф за содержание жилья. В квитанции должна быть одна общая строка, без детализации по конкретным техническим операциям.

"Промывка отопительных систем является частью общих расходов на содержание жилья. Если управляющая компания включает в квитанцию отдельную строку за промывку, это является нарушением законодательства", — пояснили в Минстрое.

Жильцам, которым выставили такой счет, рекомендуют обратиться в Росжилинспекцию или местные органы управления для защиты своих прав.

Ответы на популярные вопросы

За что именно я плачу в строке «содержание жилья»?

В этот платеж входят текущий ремонт, уборка подъездов, освещение общих зон и техническое обслуживание инженерных сетей, в том числе промывка отопления.

Что делать, если в квитанции уже появилась отдельная плата за воду для отопления?

Необходимо подать жалобу в государственную жилищную инспекцию (ГЖИ) или прокуратуру, так как это прямое нарушение Жилищного кодекса РФ.

Экспертная проверка: эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Блех
Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
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