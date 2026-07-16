Когда стихия бьет по всем: Забайкалье отправит помощь на Урал, несмотря на собственные размывы

2:27 Your browser does not support the audio element. Россия Сибирь Чита

Забайкалье предложило помощь Свердловской области в ликвидации последствий масштабного паводка. После сильных ливней на Урале затопило сотни домов, реки вышли из берегов и затопили улицы населенных пунктов. Об этом сообщил губернатор Александр Осипов.

Фото: Pravda.Ru by Мария Сирота is licensed under Все права защищены Затопленная деревня

В правительстве Свердловской области подтвердили получение предложения и поблагодарили за поддержку. Конкретные данные о количестве направляемого персонала, технике или оборудовании пока не раскрывают.

"Ребята Всероссийского студенческого корпуса спасателей из Екатеринбурга приезжали в Забайкалье в период мощнейших пожаров 2025 года. Теперь Чита готова подключиться к ликвидации паводка в Свердловской области", — отметил Александр Осипов.

Ситуация в Забайкалье

Несмотря на готовность помочь соседям, собственный регион также борется с последствиями дождей. В Чите вода вышла на улицу Лазо под железнодороственным мостом в 1-м микрорайоне. В СНТ "Шишкино-Остров" из-за размыва дамбы вода проникла на приусадебные участки и к жилым домам. Чтобы остановить затопление, поврежденные участки насыпи заложили мешками с грунтом.

Наиболее тяжелая обстановка сложилась в Чернышевском районе, где разливы рек начались еще в середине июня. Там действует режим повышенной готовности.

Район/Населенный пункт Последствия паводка Чернышевский район Подтоплено около 50 участков и 3 дома; ввели режим повышенной готовности. с. Ульякан Эвакуировали жителей из окруженного водой микрорайона; река повредила пролеты моста и вышла на трассу. с. Кадая и с. Новый Олов 12 июля река разрушила мост, транспортное сообщение между селами прервано. Аксеново-Зиловское, Букачачу, Бухта, Бушулей Подготовлены пункты временного размещения для эвакуации.

Губернатор заявил, что ситуация в Забайкалье остается напряженной, но не переходит в критическую фазу. По его словам, дорожные размывы и подтопления устраняют в рабочем порядке.

Экспертная проверка: эксперт по чрезвычайным ситуациям и природным рискам эксперт по чрезвычайным ситуациям и природным рискам Ирина Петрова