Когда стихия бьет по всем: Забайкалье отправит помощь на Урал, несмотря на собственные размывы

Забайкалье предложило помощь Свердловской области в ликвидации последствий масштабного паводка. После сильных ливней на Урале затопило сотни домов, реки вышли из берегов и затопили улицы населенных пунктов. Об этом сообщил губернатор Александр Осипов.
В правительстве Свердловской области подтвердили получение предложения и поблагодарили за поддержку. Конкретные данные о количестве направляемого персонала, технике или оборудовании пока не раскрывают.
"Ребята Всероссийского студенческого корпуса спасателей из Екатеринбурга приезжали в Забайкалье в период мощнейших пожаров 2025 года. Теперь Чита готова подключиться к ликвидации паводка в Свердловской области", — отметил Александр Осипов.
Несмотря на готовность помочь соседям, собственный регион также борется с последствиями дождей. В Чите вода вышла на улицу Лазо под железнодороственным мостом в 1-м микрорайоне. В СНТ "Шишкино-Остров" из-за размыва дамбы вода проникла на приусадебные участки и к жилым домам. Чтобы остановить затопление, поврежденные участки насыпи заложили мешками с грунтом.
Наиболее тяжелая обстановка сложилась в Чернышевском районе, где разливы рек начались еще в середине июня. Там действует режим повышенной готовности.
|Район/Населенный пункт
|Последствия паводка
|Чернышевский район
|Подтоплено около 50 участков и 3 дома; ввели режим повышенной готовности.
|с. Ульякан
|Эвакуировали жителей из окруженного водой микрорайона; река повредила пролеты моста и вышла на трассу.
|с. Кадая и с. Новый Олов
|12 июля река разрушила мост, транспортное сообщение между селами прервано.
|Аксеново-Зиловское, Букачачу, Бухта, Бушулей
|Подготовлены пункты временного размещения для эвакуации.
Губернатор заявил, что ситуация в Забайкалье остается напряженной, но не переходит в критическую фазу. По его словам, дорожные размывы и подтопления устраняют в рабочем порядке.
В Тверской области развернули модульный физический купол, способный остановить тяжелый дрон на огромной скорости без риска детонации на объекте.