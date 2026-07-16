Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Карты Google выдали многовековую тайну: в канадской глуши подтвердили древнюю катастрофу
Терпение автомобилистов на пределе: Кировская область ввела особый режим работы всех АЗС
Мир автопрома сошел с ума: BMW и корейцы заставили рынок России ждать новых условий работы
Безопасность малыша превыше всего: Рязанский перинатальный центр перейдет на иные стандарты
Не сливки и не масло: вот что добавляют в рыбный фарш, чтобы котлеты оставались сочными всегда
Такого не делают в новых школах: художники изменили облик стен в Пушкино
Инспекторы ГИБДД готовят протоколы: попытка уйти от бензина может обернуться крупными штрафами
Слишком уверенно распоряжалась властью: ставропольская чиновница отправится в колонию на 8 лет
Рынок подержанных авто ждет большая чистка: новая запись в паспорте лишит мошенников всех шансов

Семьи в шоке от сумм: новые соглашения в Тульской области изменили финансовый статус отцов

Россия » Центр » Тула

Предприятия Тульской области начнут выплачивать сотрудникам до одного миллиона рублей при рождении детей. В правительстве региона подписали соглашения о взаимодействии с новыми участниками корпоративного движения "За будущие поколения": компаниями "Альфа", "Жульверн", "Союз", "НТ Агри" и "Родина". Всего с весны к программе присоединились 86 организаций.

младенец
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
младенец

Сумма выплаты зависит от количества детей в семье. За первого ребенка сотрудник получит 500 тысяч рублей, за второго — 750 тысяч, а за третьего и каждого последующего — один миллион рублей. Эти деньги не облагаются налогом по решению президента Владимира Путина.

"Достичь целей по повышению рождаемости можно только совместными усилиями власти, бизнеса и общества", — отметил губернатор Дмитрий Миляев.

Для рабочих и инженеров тульских заводов и агрокомплексов такие выплаты станут существенным подспорьем при расширении семьи. Помимо корпоративной поддержки, жители региона могут воспользоваться государственными мерами помощи. Сейчас в области действуют 57 различных программ поддержки семей.

Вид поддержки Условия и сумма
Выплата при рождении ребенка 1 млн рублей (второй ребенок до 25 лет или третий до 28 лет)
Погашение ипотеки 1 млн рублей (450 тыс. федеральные + 550 тыс. региональные)
Помощь студенткам 150 тысяч рублей при постановке на учет по беременности
Региональный маткапитал 150 тысяч рублей при рождении третьего и последующих детей
Образование Компенсация 50% стоимости вуза для многодетных (в ТулГУ, ТГПУ, ВШЭ и РЭУ им. Плеханова — бесплатно)

Также регион компенсирует аренду жилья молодым семьям с детьми до трех лет и предоставляет бесплатный прокат детских вещей для детей первых двух лет жизни.

Ответы на популярные вопросы

Кто может получить выплаты от предприятий?

Сотрудники компаний, которые вступили в движение "За будущие поколения". На данный момент в списке 86 предприятий.

Нужно ли платить налог с этих денег?

Нет, данные выплаты не облагаются налогом по решению президента РФ.

Экспертная проверка:

региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий
Валерий Козлов
Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
Сейчас читают
Нефтехранилища накрыли стальной нитью: новая разработка изменила правила защиты инфраструктуры
Технологии
Нефтехранилища накрыли стальной нитью: новая разработка изменила правила защиты инфраструктуры
Россия и Иран начали планомерное обнуление спутниковой связи Starlink
Военные новости
Россия и Иран начали планомерное обнуление спутниковой связи Starlink
Эпоха чугунных двигателей ушла в прошлое: конструкторы ограничили срок службы современных машин
Авто
Эпоха чугунных двигателей ушла в прошлое: конструкторы ограничили срок службы современных машин
Популярное
Защита объектов стала физической: Ростех представил купол, который защитит от любых БПЛА

В Тверской области развернули модульный физический купол, способный остановить тяжелый дрон на огромной скорости без риска детонации на объекте.

Защита объектов стала физической: Ростех представил купол, который защитит от любых БПЛА
Россия и Иран начали планомерное обнуление спутниковой связи Starlink
Россия и Иран начали планомерное обнуление спутниковой связи Starlink
Молоко в омлете больше не нужно: две простые добавки меняют вкус и текстуру блюда
Инспектор просит к обочине в глухом лесу? Лучше проехать мимо: вот почему нельзя останавливаться
Догнали и сделали лучше: Белоусову рассказали о внедрении систем СВОД и Витрины данных Любовь Степушова
Физики пошли на безумный риск: созданная в лаборатории черная дыра начала испаряться на глазах
Коза сыта, и капуста цела: садоводы применяют это неожиданное средство для защиты овощей от гусениц
Нефтехранилища накрыли стальной нитью: новая разработка изменила правила защиты инфраструктуры
Нефтехранилища накрыли стальной нитью: новая разработка изменила правила защиты инфраструктуры
Последние материалы
Прямые рейсы уже запущены: россиянам назвали курорт, который оказался дешевле Египта
Сырьевой поток сменил вектор: Индия превратила НПЗ в рычаг давления на мировые цены
Природа сошла с ума: наводнение в Свердловской области перекрыло доступ в десятки сел
Старые ценники уже не вернутся: пропасть между доходами и стоимостью машин в России стала критической
Район Краснодара замер в ожидании: масштабные работы под землей закроют важный путь на два месяца
Зарабатывают копейки, а выживают достойно: Лепс удивил заявлением о доходах россиян
Салоны буквально опустели: дефицит популярных Evolute заставил клиентов ждать до сентября
Бумажка оказалась сильнее правды: парадоксальный вердикт вынуждает человека дойти до Верховного суда
Секрет восточных долгожителей: почему у китайцев почти не бывает седых волос
То, что скрывают счастливые звёзды: Валерия озвучила самый страшный сон
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.