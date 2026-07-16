Семьи в шоке от сумм: новые соглашения в Тульской области изменили финансовый статус отцов

Предприятия Тульской области начнут выплачивать сотрудникам до одного миллиона рублей при рождении детей. В правительстве региона подписали соглашения о взаимодействии с новыми участниками корпоративного движения "За будущие поколения": компаниями "Альфа", "Жульверн", "Союз", "НТ Агри" и "Родина". Всего с весны к программе присоединились 86 организаций.
Сумма выплаты зависит от количества детей в семье. За первого ребенка сотрудник получит 500 тысяч рублей, за второго — 750 тысяч, а за третьего и каждого последующего — один миллион рублей. Эти деньги не облагаются налогом по решению президента Владимира Путина.
"Достичь целей по повышению рождаемости можно только совместными усилиями власти, бизнеса и общества", — отметил губернатор Дмитрий Миляев.
Для рабочих и инженеров тульских заводов и агрокомплексов такие выплаты станут существенным подспорьем при расширении семьи. Помимо корпоративной поддержки, жители региона могут воспользоваться государственными мерами помощи. Сейчас в области действуют 57 различных программ поддержки семей.
|Вид поддержки
|Условия и сумма
|Выплата при рождении ребенка
|1 млн рублей (второй ребенок до 25 лет или третий до 28 лет)
|Погашение ипотеки
|1 млн рублей (450 тыс. федеральные + 550 тыс. региональные)
|Помощь студенткам
|150 тысяч рублей при постановке на учет по беременности
|Региональный маткапитал
|150 тысяч рублей при рождении третьего и последующих детей
|Образование
|Компенсация 50% стоимости вуза для многодетных (в ТулГУ, ТГПУ, ВШЭ и РЭУ им. Плеханова — бесплатно)
Также регион компенсирует аренду жилья молодым семьям с детьми до трех лет и предоставляет бесплатный прокат детских вещей для детей первых двух лет жизни.
Сотрудники компаний, которые вступили в движение "За будущие поколения". На данный момент в списке 86 предприятий.
Нет, данные выплаты не облагаются налогом по решению президента РФ.
Экспертная проверка:
В Тверской области развернули модульный физический купол, способный остановить тяжелый дрон на огромной скорости без риска детонации на объекте.