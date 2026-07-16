Деньги пришли без заявлений: московские пенсионеры обнаружили надбавку в своих счетах

Пенсионеры Москвы и Подмосковья, достигшие 80 лет, а также инвалиды первой группы получают ежемесячную доплату к пенсии. Выплату назначают автоматически, подавать заявление в Социальный фонд России (СФР) не нужно.
Размер надбавки зависит от вида пенсии. Если человек получает две пенсии, доплату начисляют к одной из них. Сумма индексируется ежегодно.
|Вид пенсии
|Размер доплаты (руб.)
|Страховая пенсия
|1 413
|Государственная или социальная пенсия
|1 470
Те, кто ухаживает за инвалидом I группы или пожилым человеком старше 80 лет, могут засчитать этот период в свой страховой стаж. За полный год заботы начисляют 1,8 индивидуальных пенсионных коэффициента (ИПК).
С 1 января 2027 года порядок подтверждения ухода меняется. Теперь человеку придется действовать проактивно:
"Если человек заботился об инвалиде или пенсионере старше 80 лет в течение 2026 года или раньше, он может оформить периоды по действующим правилам до конца 2027 года", — пояснил заместитель управляющего Отделением Соцфонда по Москве и Московской области Алексей Путин.
Новые требования не затронут тех, кто получает ежемесячные выплаты по уходу за детьми-инвалидами или инвалидами с детства I группы. Для этой категории стаж по-прежнему фиксируют без заявлений.
Данные отражаются в сведениях об индивидуальном лицевом счете (ИЛС). Выписку можно заказать через личный кабинет на портале Госуслуг.
По всем вопросам можно позвонить в единый контакт-центр по бесплатному номеру 8 (800-10) 0-00-01.
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