Деньги пришли без заявлений: московские пенсионеры обнаружили надбавку в своих счетах

Пенсионеры Москвы и Подмосковья, достигшие 80 лет, а также инвалиды первой группы получают ежемесячную доплату к пенсии. Выплату назначают автоматически, подавать заявление в Социальный фонд России (СФР) не нужно.

Фото: wikimedia.org by Petar Milošević, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Российские деньги

Размер надбавки зависит от вида пенсии. Если человек получает две пенсии, доплату начисляют к одной из них. Сумма индексируется ежегодно.

Вид пенсии Размер доплаты (руб.) Страховая пенсия 1 413 Государственная или социальная пенсия 1 470

Стаж для ухаживающих: что изменится в 2027 году

Те, кто ухаживает за инвалидом I группы или пожилым человеком старше 80 лет, могут засчитать этот период в свой страховой стаж. За полный год заботы начисляют 1,8 индивидуальных пенсионных коэффициента (ИПК).

С 1 января 2027 года порядок подтверждения ухода меняется. Теперь человеку придется действовать проактивно:

подать заявление до того, как начнется уход;

ежегодно подтверждать, что он продолжает заботиться о подопечном;

получить официальное согласие на присмотр от самого нетрудоспособного гражданина.

"Если человек заботился об инвалиде или пенсионере старше 80 лет в течение 2026 года или раньше, он может оформить периоды по действующим правилам до конца 2027 года", — пояснил заместитель управляющего Отделением Соцфонда по Москве и Московской области Алексей Путин.

Новые требования не затронут тех, кто получает ежемесячные выплаты по уходу за детьми-инвалидами или инвалидами с детства I группы. Для этой категории стаж по-прежнему фиксируют без заявлений.

Ответы на популярные вопросы

Как проверить, учтен ли период ухода в стаже?

Данные отражаются в сведениях об индивидуальном лицевом счете (ИЛС). Выписку можно заказать через личный кабинет на портале Госуслуг.

Куда обратиться за уточнениями?

По всем вопросам можно позвонить в единый контакт-центр по бесплатному номеру 8 (800-10) 0-00-01.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов