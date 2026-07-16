Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
От первого цветка до сочного плода: как создать сад, который будет радовать десятилетиями
Пока все переплачивают за Пхукет, эти тайские курорты дарят райский отдых в три раза дешевле
Мечты о дешевых авто: ждать ли скидки у автодилеров в этом году
Натуральный помощник в борьбе с весом: эта пряная вода убирает вздутие, и дарит легкость дню
Брюссель строил защиту, но суд сделал неожиданный ход: Euroclear оказался в центре финансовой бури
Больше никакого дефицита: решение кабмина по НПЗ лишило спекулянтов главного рычага давления
Дорога в Сибирь стала реальностью: сроки ввода трассы М-12 до Тюмени предопределили финал ожидания
Опасность скрыта в капле воды: неожиданные изменения в теплицах заблокировали рост
Миллиарды долларов в экономику: Шанхай зафиксировал сдвиг в торговых отношениях с Казахстаном

Деньги пришли без заявлений: московские пенсионеры обнаружили надбавку в своих счетах

Россия » Центр » Москва

Пенсионеры Москвы и Подмосковья, достигшие 80 лет, а также инвалиды первой группы получают ежемесячную доплату к пенсии. Выплату назначают автоматически, подавать заявление в Социальный фонд России (СФР) не нужно.

Российские деньги
Фото: wikimedia.org by Petar Milošević, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Российские деньги

Размер надбавки зависит от вида пенсии. Если человек получает две пенсии, доплату начисляют к одной из них. Сумма индексируется ежегодно.

Вид пенсии Размер доплаты (руб.)
Страховая пенсия 1 413
Государственная или социальная пенсия 1 470

Стаж для ухаживающих: что изменится в 2027 году

Те, кто ухаживает за инвалидом I группы или пожилым человеком старше 80 лет, могут засчитать этот период в свой страховой стаж. За полный год заботы начисляют 1,8 индивидуальных пенсионных коэффициента (ИПК).

С 1 января 2027 года порядок подтверждения ухода меняется. Теперь человеку придется действовать проактивно:

  • подать заявление до того, как начнется уход;
  • ежегодно подтверждать, что он продолжает заботиться о подопечном;
  • получить официальное согласие на присмотр от самого нетрудоспособного гражданина.

"Если человек заботился об инвалиде или пенсионере старше 80 лет в течение 2026 года или раньше, он может оформить периоды по действующим правилам до конца 2027 года", — пояснил заместитель управляющего Отделением Соцфонда по Москве и Московской области Алексей Путин.

Новые требования не затронут тех, кто получает ежемесячные выплаты по уходу за детьми-инвалидами или инвалидами с детства I группы. Для этой категории стаж по-прежнему фиксируют без заявлений.

Ответы на популярные вопросы

Как проверить, учтен ли период ухода в стаже?

Данные отражаются в сведениях об индивидуальном лицевом счете (ИЛС). Выписку можно заказать через личный кабинет на портале Госуслуг.

Куда обратиться за уточнениями?

По всем вопросам можно позвонить в единый контакт-центр по бесплатному номеру 8 (800-10) 0-00-01.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов
Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
Сейчас читают
Пустоцветы атаковали грядку с кабачками? Всего четыре шага вернут кустам завязи и плоды
Садоводство, цветоводство
Пустоцветы атаковали грядку с кабачками? Всего четыре шага вернут кустам завязи и плоды
Россия и Иран начали планомерное обнуление спутниковой связи Starlink
Военные новости
Россия и Иран начали планомерное обнуление спутниковой связи Starlink
Нефтехранилища накрыли стальной нитью: новая разработка изменила правила защиты инфраструктуры
Технологии
Нефтехранилища накрыли стальной нитью: новая разработка изменила правила защиты инфраструктуры
Популярное
Защита объектов стала физической: Ростех представил купол, который защитит от любых БПЛА

В Тверской области развернули модульный физический купол, способный остановить тяжелый дрон на огромной скорости без риска детонации на объекте.

Защита объектов стала физической: Ростех представил купол, который защитит от любых БПЛА
Россия и Иран начали планомерное обнуление спутниковой связи Starlink
Россия и Иран начали планомерное обнуление спутниковой связи Starlink
Молоко в омлете больше не нужно: две простые добавки меняют вкус и текстуру блюда
Инспектор просит к обочине в глухом лесу? Лучше проехать мимо: вот почему нельзя останавливаться
Догнали и сделали лучше: Белоусову рассказали о внедрении систем СВОД и Витрины данных Любовь Степушова
Физики пошли на безумный риск: созданная в лаборатории черная дыра начала испаряться на глазах
Коза сыта, и капуста цела: садоводы применяют это неожиданное средство для защиты овощей от гусениц
Нефтехранилища накрыли стальной нитью: новая разработка изменила правила защиты инфраструктуры
Нефтехранилища накрыли стальной нитью: новая разработка изменила правила защиты инфраструктуры
Последние материалы
Натуральный помощник в борьбе с весом: эта пряная вода убирает вздутие, и дарит легкость дню
Брюссель строил защиту, но суд сделал неожиданный ход: Euroclear оказался в центре финансовой бури
Больше никакого дефицита: решение кабмина по НПЗ лишило спекулянтов главного рычага давления
Дорога в Сибирь стала реальностью: сроки ввода трассы М-12 до Тюмени предопределили финал ожидания
Опасность скрыта в капле воды: неожиданные изменения в теплицах заблокировали рост
Миллиарды долларов в экономику: Шанхай зафиксировал сдвиг в торговых отношениях с Казахстаном
В гробнице нашли неожиданного гостя: находка в Турции перевернула представления о быте римлян
Сердце требует остроты: жгучее вещество в тарелке запустило процесс обновления старых сосудов
Земля буквально пропиталась ядом: Каменск-Шахтинский столкнулся с последствиями работы заводов
Гормоны больше не слушаются: почему долгожданный отпуск на юге часто оборачивается сбоем
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.