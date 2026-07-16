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Земля буквально пропиталась ядом: Каменск-Шахтинский столкнулся с последствиями работы заводов

Россия » Юг » Ростов-на-Дону

Почва в пойме Северского Донца под Каменском-Шахтинским оказалась отравлена цинком: концентрация металла в районе бывшего озера Сорное превышает норму в 2000 раз. Это выяснили исследователи Южного федерального университета.

Завод по производству выбросов CO2
Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Завод по производству выбросов CO2

Территория превратилась в токсичную зону в период с 1950-х до середины 1990-х годов. Тогда местный химический завод использовал этот участок как шламонакопитель для сброса промышленных отходов.

Несмотря на критический уровень загрязнения тяжёлыми металлами, учёные обнаружили в земле живые микроорганизмы. Эти бактерии приспособились к ядовитой среде и продолжают существовать в экстремальных условиях.

Изучение таких "выживших" организмов поможет создать новые технологии рекультивации. Эти методы позволят очищать промышленные свалки и восстанавливать земли, которые десятилетиями считались непригодными для жизни и сельского хозяйства.

Экспертная проверка:
эколог / специалист по природопользованию Игорь Степанов
Автор Егор Щукин
Егор Щукин — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
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