Тихое нашествие в каждом районе: Оренбургская область зафиксировала критический всплеск

В Оренбургской области фиксируют активность клещей во всех муниципалитетах региона. Оренбург лидирует по количеству обращений — здесь зафиксировано 569 случаев присасывания насекомых.
|Муниципалитет
|Количество обращений
|Оренбург
|569
|Новотроицк
|244
|Оренбургский район
|182
|Бузулук
|140
|Орск
|93
|Сакмарский район
|74
|Саракташский район
|62
При этом люди не заболели. По данным на 15 июля 2026 года, случаев клещевого вирусного энцефалита и иксодового клещевого боррелиоза среди жителей области нет.
В лабораториях проверили 4176 клещей. Анализы показали, что 135 особей были переносчиками боррелиоза, а у 12 обнаружили вирус энцефалита. Эти цифры подтверждают риск заражения при контакте с насекомыми.
Спецслужбы обработали акарицидными средствами почти 1,38 тысячи гектаров земли. Из них 421 гектар — территории летних оздоровительных лагерей и учреждений.
Врачи рекомендуют при посещении природных зон носить закрытую одежду и использовать репелленты. Нужно регулярно осматривать себя, близких и домашних животных. При обнаружении присосавшегося клеща необходимо немедленно обратиться в медицинское учреждение.
В Тверской области развернули модульный физический купол, способный остановить тяжелый дрон на огромной скорости без риска детонации на объекте.