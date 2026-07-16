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Тихое нашествие в каждом районе: Оренбургская область зафиксировала критический всплеск

Россия » Поволжье » Оренбург

В Оренбургской области фиксируют активность клещей во всех муниципалитетах региона. Оренбург лидирует по количеству обращений — здесь зафиксировано 569 случаев присасывания насекомых.

Осторожно, клещи в лесу
Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
Осторожно, клещи в лесу
Муниципалитет Количество обращений
Оренбург 569
Новотроицк 244
Оренбургский район 182
Бузулук 140
Орск 93
Сакмарский район 74
Саракташский район 62

При этом люди не заболели. По данным на 15 июля 2026 года, случаев клещевого вирусного энцефалита и иксодового клещевого боррелиоза среди жителей области нет.

В лабораториях проверили 4176 клещей. Анализы показали, что 135 особей были переносчиками боррелиоза, а у 12 обнаружили вирус энцефалита. Эти цифры подтверждают риск заражения при контакте с насекомыми.

Меры защиты и профилактика

Спецслужбы обработали акарицидными средствами почти 1,38 тысячи гектаров земли. Из них 421 гектар — территории летних оздоровительных лагерей и учреждений.

Врачи рекомендуют при посещении природных зон носить закрытую одежду и использовать репелленты. Нужно регулярно осматривать себя, близких и домашних животных. При обнаружении присосавшегося клеща необходимо немедленно обратиться в медицинское учреждение.

Экспертная проверка:
эксперт по чрезвычайным ситуациям и природным рискам Ирина Петрова
Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
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