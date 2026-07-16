Металл смяло в гармошку: в Дагестане большегруз преградил путь столичному поезду

В Бабаюртовском районе Дагестана зафиксировано серьезное дорожно-транспортное происшествие на железнодорожных путях. Грузовой автомобиль марки "КамАЗ" выехал на переезд, где произошло столкновение с пассажирским составом, следовавшим по маршруту Москва — Махачкала. Инцидент случился в границах села Бабаюрт.
Сигнал о происшествии поступил через систему 112. По информации регионального управления МЧС, основной удар пришелся на грузовик. В результате столкновения травмы получил водитель "КамАЗа". На данный момент врачи оценивают его состояние, подробности о тяжести ранений уточняются. Среди пассажиров поезда, по предварительным данным, пострадавших нет.
Железнодорожные инциденты с участием большегрузов часто становятся следствием невнимательности или попыток "проскочить" перед близко идущим составом. Подобные ситуации парализуют движение и требуют привлечения восстановительной техники.
Специалисты указывают на необходимость комплексного подхода к безопасности. Зачастую в регионах подводит не только человеческий фактор, но и состояние самих подходов к путям. Пока в одних городах, таких как Таганрог, завершают плановый ремонт инфраструктуры, сельские районы Дагестана сталкиваются с дефицитом автоматизированных систем защиты на переездах.
|Участник ДТП
|Последствия
|Водитель "КамАЗа"
|Получил травмы, госпитализирован
|Пассажиры поезда
|Без пострадавших
|Техника
|Грузовик получил значительные повреждения
"Природные риски и неожиданные препятствия на путях — это серьезный вызов для безопасности перевозок. В Бабаюртовском районе необходимо проверить работу автоматики, так как любая ошибка в координации транспорта может привести к катастрофе", — разъяснила в беседе с Pravda.Ru эксперт по чрезвычайным ситуациям и природным рискам Ирина Петрова.
Окончательные выводы сделает следствие, однако в большинстве случаев причиной становится нарушение ПДД водителем автотранспорта.
График движения на линии Москва — Махачкала может быть временно скорректирован до окончания осмотра места происшествия.
Мужчина выжил, ему оказывается квалифицированная медицинская помощь, данные о состоянии уточняются.
Работают расчеты МЧС и восстановительные бригады для обеспечения безопасного проезда составов.
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