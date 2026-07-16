Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Больше никакого дефицита: решение кабмина по НПЗ лишило спекулянтов главного рычага давления
Дорога в Сибирь стала реальностью: сроки ввода трассы М-12 до Тюмени предопределили финал ожидания
Опасность скрыта в капле воды: неожиданные изменения в теплицах заблокировали рост
Миллиарды долларов в экономику: Шанхай зафиксировал сдвиг в торговых отношениях с Казахстаном
В гробнице нашли неожиданного гостя: находка в Турции перевернула представления о быте римлян
Сердце требует остроты: жгучее вещество в тарелке запустило процесс обновления старых сосудов
Земля буквально пропиталась ядом: Каменск-Шахтинский столкнулся с последствиями работы заводов
Гормоны больше не слушаются: почему долгожданный отпуск на юге часто оборачивается сбоем
Хрупкая броня сильного человека: привычка скрывать слезы запустила опасные процессы внутри тела

Металл смяло в гармошку: в Дагестане большегруз преградил путь столичному поезду

Россия » Юг

В Бабаюртовском районе Дагестана зафиксировано серьезное дорожно-транспортное происшествие на железнодорожных путях. Грузовой автомобиль марки "КамАЗ" выехал на переезд, где произошло столкновение с пассажирским составом, следовавшим по маршруту Москва — Махачкала. Инцидент случился в границах села Бабаюрт.

Железная дорога
Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under publik domain
Железная дорога

Обстоятельства аварии и пострадавшие

Сигнал о происшествии поступил через систему 112. По информации регионального управления МЧС, основной удар пришелся на грузовик. В результате столкновения травмы получил водитель "КамАЗа". На данный момент врачи оценивают его состояние, подробности о тяжести ранений уточняются. Среди пассажиров поезда, по предварительным данным, пострадавших нет.

Железнодорожные инциденты с участием большегрузов часто становятся следствием невнимательности или попыток "проскочить" перед близко идущим составом. Подобные ситуации парализуют движение и требуют привлечения восстановительной техники. 

Экспертный анализ рисков на переездах

Специалисты указывают на необходимость комплексного подхода к безопасности. Зачастую в регионах подводит не только человеческий фактор, но и состояние самих подходов к путям. Пока в одних городах, таких как Таганрог, завершают плановый ремонт инфраструктуры, сельские районы Дагестана сталкиваются с дефицитом автоматизированных систем защиты на переездах.

Участник ДТП Последствия
Водитель "КамАЗа" Получил травмы, госпитализирован
Пассажиры поезда Без пострадавших
Техника Грузовик получил значительные повреждения

"Природные риски и неожиданные препятствия на путях — это серьезный вызов для безопасности перевозок. В Бабаюртовском районе необходимо проверить работу автоматики, так как любая ошибка в координации транспорта может привести к катастрофе", — разъяснила в беседе с Pravda.Ru эксперт по чрезвычайным ситуациям и природным рискам Ирина Петрова.

Ответы на популярные вопросы

Кто виноват в столкновении на переезде?

Окончательные выводы сделает следствие, однако в большинстве случаев причиной становится нарушение ПДД водителем автотранспорта.

Были ли задержки других поездов?

График движения на линии Москва — Махачкала может быть временно скорректирован до окончания осмотра места происшествия.

В каком состоянии находится водитель "КамАЗа"?

Мужчина выжил, ему оказывается квалифицированная медицинская помощь, данные о состоянии уточняются.

Какие меры безопасности приняты на месте?

Работают расчеты МЧС и восстановительные бригады для обеспечения безопасного проезда составов.

Читайте также

Экспертная проверка: эксперт по чрезвычайным ситуациям и природным рискам Ирина Петрова
Автор Кирилл Казаков
Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.
Сейчас читают
Мир остался без хлеба: удары по портам Чёрного и Азовского морей обрушили логистику зерна
Аграрный сектор
Мир остался без хлеба: удары по портам Чёрного и Азовского морей обрушили логистику зерна
Инспектор просит к обочине в глухом лесу? Лучше проехать мимо: вот почему нельзя останавливаться
Авто
Инспектор просит к обочине в глухом лесу? Лучше проехать мимо: вот почему нельзя останавливаться
Почти семьдесят тысяч тонн зерна: сделка в Ростовской области изменит расклад сил в регионе
Ростовская область
Почти семьдесят тысяч тонн зерна: сделка в Ростовской области изменит расклад сил в регионе
Популярное
Защита объектов стала физической: Ростех представил купол, который защитит от любых БПЛА

В Тверской области развернули модульный физический купол, способный остановить тяжелый дрон на огромной скорости без риска детонации на объекте.

Защита объектов стала физической: Ростех представил купол, который защитит от любых БПЛА
Россия и Иран начали планомерное обнуление спутниковой связи Starlink
Россия и Иран начали планомерное обнуление спутниковой связи Starlink
Молоко в омлете больше не нужно: две простые добавки меняют вкус и текстуру блюда
Инспектор просит к обочине в глухом лесу? Лучше проехать мимо: вот почему нельзя останавливаться
Догнали и сделали лучше: Белоусову рассказали о внедрении систем СВОД и Витрины данных Любовь Степушова
Физики пошли на безумный риск: созданная в лаборатории черная дыра начала испаряться на глазах
Коза сыта, и капуста цела: садоводы применяют это неожиданное средство для защиты овощей от гусениц
Нефтехранилища накрыли стальной нитью: новая разработка изменила правила защиты инфраструктуры
Нефтехранилища накрыли стальной нитью: новая разработка изменила правила защиты инфраструктуры
Последние материалы
Педаль получила новые границы: российские дороги ждёт гибкая система скорости без отмены +20 км/ч
Город наконец выдохнул: в Королеве завершили основной этап строительства гигантской поликлиники
Последний звонок не ставит точку: право на 10-й класс оказалось защищено новыми разъяснениями
Миллиарды просто так не отдадут: решение Мишустина изменило финансовый расклад в Орловской области
Рынок труда в Калмыкии ждет встряска: обучение в вузе подготовит кадры для цифрового переворота
Земля превратилась в свалку: ошибка птицефабрики в Екатеринбурге обернулась огромным штрафом
Гоночный Давид среди титанов: российский гиперкар победил Ferrari и Mercedes на трассе Муджелло
Цифровизация в Хургаде и Каире: Египет внедряет систему, которая навсегда изменит въезд в страну
Государство защитило: каждая минута отдыха теперь равна деньгам
Поздно нажимать на педаль: за сколько метров тормозить, чтобы не получить "письмо счастья"
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.