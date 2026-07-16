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Вода зашла в жилые зоны: последствия проливных дождей в Прикамье заставили развернуть ПВР

Россия » Поволжье » Пермь

В Прикамье подтоплено 44 земельных участка. Информация о масштабах последствий стихии поступила от регионального управления МЧС.

Городской дождь
Фото: Pravda.Ru by Федор Савченко is licensed under Все права защищены
Городской дождь

Единственный жилой дом оказался в воде в деревне Мартыново Кунгурского округа, однако здание пустует, люди там не живут.

Основной удар ливней пришелся на Пермь и Пермский округ. В Кировском и Индустриальном районах столицы региона затопило 19 участков. В Кукуштане пострадало 11 владений, в Мулянке — 6, в Большой Моси — 3. По два участка ушли под воду в поселке Горный и деревне Мартыново. Один участок затопило в деревне Черепахи Кунгурского округа.

Район / Населенный пункт Кол-во подтопленных участков
Пермь (Кировский и Индустриальный районы) 19
Кукуштан (Пермский округ) 11
Мулянка (Пермский округ) 6
Большая Мось (Пермский округ) 3
Мартыново и Горный по 2
Черепахи (Кунгурский округ) 1

Транспортное сообщение в регионе работает в штатном режиме, отрезанных населенных пунктов нет. В округах, где сохраняется риск затопления жилья, развернули пункты временного размещения. Продовольственный запас рассчитан на 30 дней.

"Всего в регионе на данный момент подтоплены 44 земельных участка", — сообщили в МЧС Прикамья.

Экспертная проверка: эксперт по чрезвычайным ситуациям и природным рискам Ирина Петрова
Автор Дейл Фостер
Дейл Фостер — журналист с 4-летним опытом. Специализируется на региональных новостях, общественной жизни и повседневных событиях в России
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