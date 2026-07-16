Вода зашла в жилые зоны: последствия проливных дождей в Прикамье заставили развернуть ПВР

В Прикамье подтоплено 44 земельных участка. Информация о масштабах последствий стихии поступила от регионального управления МЧС.
Единственный жилой дом оказался в воде в деревне Мартыново Кунгурского округа, однако здание пустует, люди там не живут.
Основной удар ливней пришелся на Пермь и Пермский округ. В Кировском и Индустриальном районах столицы региона затопило 19 участков. В Кукуштане пострадало 11 владений, в Мулянке — 6, в Большой Моси — 3. По два участка ушли под воду в поселке Горный и деревне Мартыново. Один участок затопило в деревне Черепахи Кунгурского округа.
|Район / Населенный пункт
|Кол-во подтопленных участков
|Пермь (Кировский и Индустриальный районы)
|19
|Кукуштан (Пермский округ)
|11
|Мулянка (Пермский округ)
|6
|Большая Мось (Пермский округ)
|3
|Мартыново и Горный
|по 2
|Черепахи (Кунгурский округ)
|1
Транспортное сообщение в регионе работает в штатном режиме, отрезанных населенных пунктов нет. В округах, где сохраняется риск затопления жилья, развернули пункты временного размещения. Продовольственный запас рассчитан на 30 дней.
"Всего в регионе на данный момент подтоплены 44 земельных участка", — сообщили в МЧС Прикамья.
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