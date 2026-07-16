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Прощай, наследство семидесятых: в Архангельске запустили объект, который спасет от холодов

Россия » Северо-Запад » Архангельск

В Архангельске на улице Лермонтова в округе Майская Горка завершают строительство новой пеллетной котельной. Объект возвели по поручению президента Владимира Путина для поддержки лесопромышленного комплекса региона.

Мужчина в котельной
Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Все права защищены
Мужчина в котельной

Рабочие уже построили каркас здания и установили четыре котла. Подрядчик заменил тепловые сети и подключил котельную к водопроводу и канализации. Общая стоимость работ по муниципальному контракту достигла 294 млн рублей.

Мощность станции составляет 8 МВт. Этого хватит, чтобы подать тепло и горячую воду в существующие дома и новые здания в округе. Сейчас готовность объекта оценивают в 98%, специалисты проводят пусконаладочные работы. Котельную запустят до конца августа, чтобы она успела войти в график нового отопительного сезона.

"Запуск новой пеллетной котельной позволит отказаться от изношенного мазутного энергообъекта 1976 года постройки и обеспечить надежность теплоснабжения потребителей. В биотопливной котельной будут использоваться местные виды топлива — древесные пеллеты с годовым объемом потребления более 4 тысяч тонн", — сообщил губернатор Архангельской области Александр Цыбульский.

Развитие биоэнергетики в регионе

Переход на пеллеты выгоден для жителей Севера: это снижает зависимость от привозного мазута и дает работу местным лесным предприятиям, которые производят топливные гранулы.

Всего в Архангельской области строят 20 биокотельных общей мощностью около 50 МВт. Проект реализуют в рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни".

Район строительства Количество котельных
Устьянский округ 14
Приморский округ 3
Архангельск 2
Плесецкий округ 1

Для обычного горожанина замена мазутной котельной 1976 года на современную пеллетную означает снижение риска аварийных отключений тепла в зимний период и более стабильный напор горячей воды.

Экспертная проверка:
специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова
Автор Дейл Фостер
Дейл Фостер — журналист с 4-летним опытом. Специализируется на региональных новостях, общественной жизни и повседневных событиях в России
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