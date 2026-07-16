Город наконец выдохнул: в Королеве завершили основной этап строительства гигантской поликлиники

В Королеве завершают строительство новой многопрофильной поликлиники. Объект готов на 95%, рабочие перешли к финальному благоустройству территории и оснащению внутренних помещений.
Здание площадью почти 18 тысяч квадратных метров спроектировали по принципу безбарьерной среды. Для людей с нарушениями зрения установили тактильную навигацию. Медицинский центр рассчитан на тысячу посещений в день, здесь будут работать 197 врачей и 313 медсестер.
|Параметр
|Показатель
|Пропускная способность
|1 000 посещений в сутки
|Штат персонала
|197 врачей, 313 медсестер
|Парковочные места
|91 место для авто + велопарковка
Диагностический блок оснастили аппаратами МРТ, КТ, УЗИ, рентгеном, маммографом, томографом и оборудованием для эндоскопии. Сейчас в помещениях расставляют мебель и настраивают технику.
"Внутри здания идет уборка, расстановка мебели и настройка оборудования", — сообщил заместитель главного врача по техническим вопросам Евгений Герасимов.
Снаружи закончили укладку асфальта, высаживают газон и кустарники. На детской площадке заложили резиновое покрытие. После завершения отделочных работ начнется этап приемки: специалисты запустят инженерные системы и проведут пусконаладку оборудования. По договору стройку закончат в четвертом квартале 2026 года.
В Тверской области развернули модульный физический купол, способный остановить тяжелый дрон на огромной скорости без риска детонации на объекте.