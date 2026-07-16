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Город наконец выдохнул: в Королеве завершили основной этап строительства гигантской поликлиники

Россия » Центр » Московская область

В Королеве завершают строительство новой многопрофильной поликлиники. Объект готов на 95%, рабочие перешли к финальному благоустройству территории и оснащению внутренних помещений.

Система внутривенного вливания
Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
Система внутривенного вливания

Здание площадью почти 18 тысяч квадратных метров спроектировали по принципу безбарьерной среды. Для людей с нарушениями зрения установили тактильную навигацию. Медицинский центр рассчитан на тысячу посещений в день, здесь будут работать 197 врачей и 313 медсестер.

Параметр Показатель
Пропускная способность 1 000 посещений в сутки
Штат персонала 197 врачей, 313 медсестер
Парковочные места 91 место для авто + велопарковка

Диагностический блок оснастили аппаратами МРТ, КТ, УЗИ, рентгеном, маммографом, томографом и оборудованием для эндоскопии. Сейчас в помещениях расставляют мебель и настраивают технику.

"Внутри здания идет уборка, расстановка мебели и настройка оборудования", — сообщил заместитель главного врача по техническим вопросам Евгений Герасимов.

Снаружи закончили укладку асфальта, высаживают газон и кустарники. На детской площадке заложили резиновое покрытие. После завершения отделочных работ начнется этап приемки: специалисты запустят инженерные системы и проведут пусконаладку оборудования. По договору стройку закончат в четвертом квартале 2026 года.

Экспертная проверка: специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова
Автор Дейл Фостер
Дейл Фостер — журналист с 4-летним опытом. Специализируется на региональных новостях, общественной жизни и повседневных событиях в России
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