Город наконец выдохнул: в Королеве завершили основной этап строительства гигантской поликлиники

В Королеве завершают строительство новой многопрофильной поликлиники. Объект готов на 95%, рабочие перешли к финальному благоустройству территории и оснащению внутренних помещений.

Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены Система внутривенного вливания

Здание площадью почти 18 тысяч квадратных метров спроектировали по принципу безбарьерной среды. Для людей с нарушениями зрения установили тактильную навигацию. Медицинский центр рассчитан на тысячу посещений в день, здесь будут работать 197 врачей и 313 медсестер.

Параметр Показатель Пропускная способность 1 000 посещений в сутки Штат персонала 197 врачей, 313 медсестер Парковочные места 91 место для авто + велопарковка

Диагностический блок оснастили аппаратами МРТ, КТ, УЗИ, рентгеном, маммографом, томографом и оборудованием для эндоскопии. Сейчас в помещениях расставляют мебель и настраивают технику.

"Внутри здания идет уборка, расстановка мебели и настройка оборудования", — сообщил заместитель главного врача по техническим вопросам Евгений Герасимов.

Снаружи закончили укладку асфальта, высаживают газон и кустарники. На детской площадке заложили резиновое покрытие. После завершения отделочных работ начнется этап приемки: специалисты запустят инженерные системы и проведут пусконаладку оборудования. По договору стройку закончат в четвертом квартале 2026 года.

Экспертная проверка: специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова