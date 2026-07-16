Рынок труда в Калмыкии ждет встряска: обучение в вузе подготовит кадры для цифрового переворота

В Калмыцком филиале Российского государственного университета социальных технологий с 2026 года начинают готовить специалистов по направлению "Интеграция решений с применением технологий искусственного интеллекта". Студенты региона смогут освоить профессию в области ИТ, не уезжая из республики.
Программа обучения сосредоточена на прикладных навыках. В курс входят разработка программных модулей для систем ИИ, создание мобильных приложений с поддержкой нейросетей, кодирование и тестирование софта, а также обучение готовых моделей.
Цель подготовки — выпустить кадры, которые смогут внедрять алгоритмы ИИ в работу предприятий промышленности, сельского хозяйства и социальных служб Калмыкии.
|Навык
|Что будет изучать студент
|Разработка
|Программные модули в системах ИИ и мобильные приложения
|Техническая часть
|Кодирование и тестирование модулей
|Работа с данными
|Обучение моделей искусственного интеллекта
"Выпускники станут специалистами, способными эффективно внедрять технологию в реальные проекты в различных отраслях — от социальной сферы до промышленности и сельского хозяйства", — сообщили в университете.
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