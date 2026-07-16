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Рынок труда в Калмыкии ждет встряска: обучение в вузе подготовит кадры для цифрового переворота

Россия » Юг » Элиста

В Калмыцком филиале Российского государственного университета социальных технологий с 2026 года начинают готовить специалистов по направлению "Интеграция решений с применением технологий искусственного интеллекта". Студенты региона смогут освоить профессию в области ИТ, не уезжая из республики.

Буддийский храм "Золотая обитель Будды Шакьямуни". Элиста
Фото: commons.wikimedia.org by Александр Попрыгин, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Буддийский храм "Золотая обитель Будды Шакьямуни". Элиста

Программа обучения сосредоточена на прикладных навыках. В курс входят разработка программных модулей для систем ИИ, создание мобильных приложений с поддержкой нейросетей, кодирование и тестирование софта, а также обучение готовых моделей.

Цель подготовки — выпустить кадры, которые смогут внедрять алгоритмы ИИ в работу предприятий промышленности, сельского хозяйства и социальных служб Калмыкии.

Навык Что будет изучать студент
Разработка Программные модули в системах ИИ и мобильные приложения
Техническая часть Кодирование и тестирование модулей
Работа с данными Обучение моделей искусственного интеллекта

"Выпускники станут специалистами, способными эффективно внедрять технологию в реальные проекты в различных отраслях — от социальной сферы до промышленности и сельского хозяйства", — сообщили в университете.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов
Автор Владимир Успенский
Журналист и выпускающий редактор Pravda.Ru
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