Миллиарды просто так не отдадут: решение Мишустина изменило финансовый расклад в Орловской области

Правительство РФ списало с Орловской области задолженность по бюджетным кредитам на сумму 1,938 млрд рублей. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
Орловская область вошла в список из десяти регионов, получивших подобную меру. Также долги списали в Алтайском, Башкортостанском, Чеченском регионах, а также в Ивановской, Ленинградской, Саратовской, Тамбовской и Тверской областях. Совокупно сумма списаний по всем субъектам превысила 8,7 млрд рублей.
Списание долга не означает простое аннулирование обязательств. Согласно принципу "окрашивания" средств, регион должен направить эквивалентную сумму на конкретные цели развития инфраструктуры. Для жителей области это может означать инвестиции в следующие сферы:
Для местных жителей это решение может стать шансом на улучшение качества городской среды и коммунальных услуг, однако фактически в региональной казне этих денег нет — они существуют как сэкономленные обязательства перед федеральным центром.
Финансовая ситуация в области остается сложной. Бюджет дефицитный, а Резервный фонд практически пуст. Списание почти 2 миллиардов рублей частично облегчает долговую нагрузку, но не решает проблему системного дефицита.
|Показатель
|Значение
|Сумма списанного долга (текущая)
|1,938 млрд руб.
|Общий госдолг Орловской области
|более 19,4 млрд руб.
|Списания в апреле 2026 г. (ранее)
|1,04 млрд руб.
Ранее, в апреле 2026 года, федеральный центр уже списывал региону 1,04 млрд рублей. Эти средства были связаны с поддержкой СВО в 2025 году. Аналогичная сумма в 1,04 млрд рублей была списана и в текущем году в счет общего размера бюджетного кредита.
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