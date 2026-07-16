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Миллиарды просто так не отдадут: решение Мишустина изменило финансовый расклад в Орловской области

Россия » Центр » Орел

Правительство РФ списало с Орловской области задолженность по бюджетным кредитам на сумму 1,938 млрд рублей. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Михаил Мишустин
Фото: commons.wikimedia.org by duma.gov.ru, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Михаил Мишустин

Орловская область вошла в список из десяти регионов, получивших подобную меру. Также долги списали в Алтайском, Башкортостанском, Чеченском регионах, а также в Ивановской, Ленинградской, Саратовской, Тамбовской и Тверской областях. Совокупно сумма списаний по всем субъектам превысила 8,7 млрд рублей.

Условия списания и "окрашивание" средств

Списание долга не означает простое аннулирование обязательств. Согласно принципу "окрашивания" средств, регион должен направить эквивалентную сумму на конкретные цели развития инфраструктуры. Для жителей области это может означать инвестиции в следующие сферы:

  • модернизация систем ЖКХ;
  • переселение людей из аварийных домов;
  • обновление парка общественного транспорта;
  • другие инфраструктурные проекты.

Для местных жителей это решение может стать шансом на улучшение качества городской среды и коммунальных услуг, однако фактически в региональной казне этих денег нет — они существуют как сэкономленные обязательства перед федеральным центром.

Состояние бюджета региона

Финансовая ситуация в области остается сложной. Бюджет дефицитный, а Резервный фонд практически пуст. Списание почти 2 миллиардов рублей частично облегчает долговую нагрузку, но не решает проблему системного дефицита.

Показатель Значение
Сумма списанного долга (текущая) 1,938 млрд руб.
Общий госдолг Орловской области более 19,4 млрд руб.
Списания в апреле 2026 г. (ранее) 1,04 млрд руб.

Ранее, в апреле 2026 года, федеральный центр уже списывал региону 1,04 млрд рублей. Эти средства были связаны с поддержкой СВО в 2025 году. Аналогичная сумма в 1,04 млрд рублей была списана и в текущем году в счет общего размера бюджетного кредита.

Экспертная проверка:
региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов
Автор Дейл Фостер
Дейл Фостер — журналист с 4-летним опытом. Специализируется на региональных новостях, общественной жизни и повседневных событиях в России
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